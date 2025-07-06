Neden hep muhalifler tutuklanıyor?

CHP’li büyükşehir belediyelerine yönelik operasyonlara tepki gösteren ve sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, şunları söyledi:

“Yolsuzluğun ve rüşvetin üzerine elbette gidilmelidir. Ama! Bir kez daha soruyoruz; Neden, bu ‘operasyon dalgaları’ sadece muhalif partilere vuruyor? Neden, hakkında yüzlerce ‘yolsuzluk iddiası olanlar’ hakkında davalar açılmıyor? Niyet hukuksa, adaletin terazisi herkesi eşit tartmalı. Fakat niyet adaleti sağlamak değil de yargıyı alet ederek siyasi kazanç sağlamaksa bunun sonu felakettir. Aziz milletimiz bu tabloyu hak etmiyor. Ayakkabı kutusundan ayakkabı, baklava kutusundan gerçekten baklava çıktığı bir Türkiye’yi inşa etmek zorundayız.” Ankara - Anka

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