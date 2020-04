ABD'de sokağa çıkma yasağına eyaletler karar verecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yönetiminin yüz binlerce Amerikalının Covid-19 nedeniyle öleceği tahminlerine rağmen, virüsün yayılmasını engellemek için ulusal çapta bir sokağa çıkma yasağı ilan etmiyor.

Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Trump, bu ısrarına neden olarak eyaletlere "esneklik" vermek isteğini dile getirdi. ABD Başkanı, salgının yoğun görüldüğü bölgelere yapılan iç hat uçak seferlerinin kesilmesini ise değerlendirdiklerini açıkladı.

'Bazı eyaletlerde koronavirüs sorunu yok'

Trump sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak, "Her eyalet aynı değil. Çok fazla sorunu (koronavirüs) ya da hiç sorunu olmayan eyaletler var. Mesela Alaska'nın böyle bir sorunu yok" ifadelerini kullanarak kararı eyaletlerin vermesi gerektiğini belirtti.

Trump, bir muhabirin New York ve New Orleans gibi virüsün yoğun görüldüğü kentlere uçuşların devam ettiğini hatırlatması üzerine ise "Bu noktalara uçuşların durdurulması konusunu görüşüyoruz. Ama bunu yaptığınızda havacılık sektörünün üzerine çok gitmiş olursunuz. Bu konudaki değerlendirmelerimiz sürüyor" açıklamasını yaptı.

Trump'ın 'sorun yok' dediği Alaska'da 133'ten fazla vaka var

Trump'ın bu açıklaması ise hali hazırda ülke genelinde sokağa çıkma yasağı getirilmesi gerektiğini savunanların tepkisini çekti. Ayrıca MSNBC'den Rachel Maddow, Trump'ın Alaska'yı örnek göstermesini "Gerçek şu ki Alaska'da 133'ten fazla koronavirüs vakası var" sözleriyle eleştirdi.

Beyaz Saray daha önce de birçok kez salgın nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasının tartışıldığı şeklindeki haberleri yalanlamıştı.

'Tüm Amerikalılar'ın kalbi New York ile atıyor'

Öte yandan önlemlere uyulması halinde, virüsü bir an önce yenip hayatı eskisine döndürmeyi amaçladıklarını belirten Trump "Bu hafta tüm Amerikalılar'ın kalbi New York ile atıyor. New York, salgının en ağır yükünü çekiyor. New York halkı şunu bilmeli ki onların yanındayız." diye konuştu.

Trump, virüsün Louisiana gibi bazı konumlarda "patlama" etkisi yaptığını da vurgulayarak Covid-19 salgınını "ölümcül veba" olarak nitelendirdi.

Daha önce virüsün "grip gibi basit" olduğu açıklamalarıyla gündeme gelen Trump, bu kez, "Bu virüs, inanılmaz derecede bulaşıcı. Daha önce böylesi görülmedi. Sadece bir topluluktaki bir kişide bile virüs olması herkesin hasta olmasına yetiyor. Doğru insanı bulursa da maalesef başına büyük belalar açıyor" dedi.

'Tıbbi malzeme stokları neredeyse bitti'

Trump aynı zamanda tıbbi malzeme stoklarının neredeyse bittiğini duyurdu. Ekipmanların kullanılmaya hazır hale geldiği anda direkt olarak hastanelere gönderildiğini söyleyen Trump, eyalet yönetimlerine, maske yapımı için yerel üreticilerle anlaşma yapması çağrısında bulundu.