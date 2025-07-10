"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Hamas, 10 İsrailli esiri serbest bırakacak

10 Temmuz 2025, Perşembe 09:06
Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durması konusunda müzakere edilen anlaşma konusunda 10 İsrailli esiri serbest bırakma konusunda anlaştığını duyurdu.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durması konusunda müzakere edilen anlaşma konusunda 10 İsrailli esiri serbest bırakma konusunda anlaştığını duyururken, İsrail'in ateşkese ilişkin temel konularda uzlaşmaz bir yaklaşım gösterdiğini açıkladı.

Hamas'ta yapılan yazılı açıklamada, "Gerekli esnekliği gösterdik ve yaşayan 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasını kabul ettik." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de ateşkes konusunda temel noktalarda İsrail'in uzlaşmadığını vurgulayan Hamas, Tel Aviv yönetimiyle "yardım akışı, işgalin (İsrail) Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve kalıcı ateşkes için garanti verilmesi" konularında anlaşma sağlanamadığını aktardı.

Hamas, "İşgalin uzlaşmaz tavrı sebebiyle müzakereler bu konularda zorlaşmış olmakla birlikte, engellerin aşılarak halkımızın acılarına son verilerek onlar için özgür, güvenli ve onurlu bir yaşamın güvence altına alınması için arabulucularla ciddiyetle ve olumlu bir ruhla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaklaşık 58 bin Filistinli hayatını kaybetti, 137 bin kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarındaysa yaklaşık 7 bin Filistinli yaşamını yitirdi, 25 bin kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için yeni bir müzakere süreci başlatılırken İsrail, bölgedeki Filistinlileri önce güneye ardından da başka ülkelere sürgün etme amacına yönelik çalışmalarını ve şiddetli saldırılarını sürdürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hamas, 10 İsrailli esiri serbest bırakacak

    Yolsuzluktan suçlu bulunan aşırı sağcı Le Pen'in geçici tedbir talebi reddedildi

    Trump, 7 yeni ülkeye daha tarife oranlarını açıkladı: "Yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir"

    İsrail’e karşı tutumu ABD'yi rahatsız etti - BM Özel Raportörü Albanese, ABD'nin yaptırım listesine alındı

    Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak atandı

    Avrupa'daki Müslüman STK'ler Gazze'deki son durum hakkında bildiri yayımladı

    Yüksek sıcaklıklar devam edecek

    Bazı ülkeler adından vazgeçti

    Zeydan Karalar ile Ahmet Şahin görevlerinden uzaklaştırıldı

    Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki sınır kapısı yeniden geçişlere kapatıldı

    Kocaeli Kandıra'da yarın denize girmek yasak

    Gazze'yi görüşmek üzere bu hafta ikinci kez bir araya geldi

    İklim Kanunu’na çevre hukukçularından tepki geldi

    Grand Kartal Otel yangını davasında son durum? - "Yangında alarm sesi duyulmadı"

    Yarın Abu Dabi'de görüşecekler

    Balıkesir'deki orman yangını devam ediyor

    'Grok'un paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldı - 'Grok'tan uygunsuz paylaşımlara ilişkin açıklama

    Texas'taki sellerde 109 kişi öldü 160'tan fazla kişi kayıp

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak atandı
    Genel

    İsrail’e karşı tutumu ABD'yi rahatsız etti - BM Özel Raportörü Albanese, ABD'nin yaptırım listesine alındı
    Genel

    Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu
    Genel

    Los Angeles'ta tünel inşaatı çöktü: 31 işçi kurtarıldı
    Genel

    Trump, 7 yeni ülkeye daha tarife oranlarını açıkladı: "Yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir"
    Genel

    Yolsuzluktan suçlu bulunan aşırı sağcı Le Pen'in geçici tedbir talebi reddedildi
    Genel

    Hamas, 10 İsrailli esiri serbest bırakacak
    Genel

    Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi öldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.