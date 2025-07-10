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10 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

İspanya, Netanyahu’yu gıyabında yargılayacak

10 Temmuz 2025, Perşembe 14:58
İspanya Ulusal Mahkemesi, Madleen gemisine düzenlenen saldırı nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu, Dışişleri Bakanı Saar ve bazı İsrailli askeri yetkililer hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında soruşturma başlattı.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili ve avukat Jaume Asens sosyal medya platformu X’teki hesabından İspanyol aktivist Sergio Toribio ve “Arap Davasıyla Dayanışma Komitesi” adına İspanya Ulusal Mahkemesine Netanyahu hakkında şikayette bulunduklarını aktardı.

Asens, bunun üzerine İspanya Ulusal Mahkemesinin insani yardım gemisi Madleen’e düzenlenen saldırı nedeniyle Binyamin Netanyahu, Gideon Saar ve bazı üst düzey İsrailli askeri yetkililer hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında cezai soruşturma başlattığını duyurdu. Mahkemenin bu kararının Madleen gemisine yapılan saldırının “suç teşkil ettiğine hükmetmesi” anlamına geldiğini belirten Asens, soruşturmada insansız hava araçları, göz yaşartıcı gaz kullanımı ve gemideki 12 aktivistin yasa dışı şekilde gözaltına alınmasının inceleneceğini aktardı.

AA

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