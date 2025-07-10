Yavaş: Haysiyet ve şerefimizle oynamayın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstererek, “Eğer gerçekten amaç sadece CHP’li belediye başkanlarının önünü kesmek, onları çalıştırmamaksa ben hemen bugün görevi bırakmaya razıyım. Yeter ki karalamayın. Yeter ki bir tane iftiracı birisini bulup namusumuzla, şerefimizle, haysiyetimizle oynamayın” ifadesini kullandı.

Operasyonlar hukukî değil, siyasî

Hukuk ya herkes için vardır vardır ya da hiç kimse için yoktur Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü TV’nin 10 gün süreyle aldığı ekran karartma cezasının başlamasına saatler kala katıldığı Sözcü TV yayınında, konuştu. “Maalesef hukuksuzluklara bugün bir halka daha ekleniyor. Zeydan Başkan tutuklandı. Gerçekten çok üzgünüz, kendisine geçmiş olsun diyoruz” diyen Yavaş, “Basından duyduğumuz kadarıyla 10 yıl önceki bir olaydan bu şekilde tutuklanması ve bir iftiracının sözleriyle tutuklanması, sadece onun sözlerine itibar edilmesi son derece üzücü.” dedi. Ankara - anka

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