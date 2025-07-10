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Gerçeklerin üstü örtülmesin - Demokrasilerde çözüm yeri meclistir

10 Temmuz 2025, Perşembe 14:33
ŞEHİT 12 ASKERE İLİŞKİN OLARAK MECLİSE SUNULAN ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİN AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLMESİ TEPKİYLE KARŞILANDI. ÖNERGEDE; İHMAL, TEDBİRSİZLİK, EĞİTİM ZAAFİYETİ GİBİ HUSUSLARIN ARAŞTIRILMASI İSTENİYORDU.

Türkiye 12 şehidine ağlıyor... Kamuoyu tatmin edici cevaplar bekliyor - İhmaller zincirinde soru işaretleri...

HESAP SORMAK MECLİSİN GÖREVİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet dileyerek, yaşananlarla ilgili hesap sormanın görevleri olduğunu ifade etti. Kavuncu, "2025 Türkiye'sinde hep askerî gücümüzle övünüyoruz. Bu övüncü yaşarken nasıl böyle bir kayıp yaşayabiliriz? Bir askerî birlikte metan gazı sensörü yok mu? Varsa neden çalışmadı?" diye sordu. Kavuncu, sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

GERÇEKLERİ KARARTMAYIN

Yenİ Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen de, "Bir çatışma ve pusu olmadan nasıl bir ihmalin ve organizasyon eksikliğinin sonucu olarak evlâtlarımızı kaybettik?" sorusunu yöneltti. Yaşananların araştırılması gerektiğini ifade eden Esen, bu konunun kapatılamayacağını dile getirdi. Esen, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın iktidarın da muhalefetin de sorumluluğu olduğunu belirtti.

GAZ MASKELERİ NEDEN YOKTU?

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ise, 12 askerin şehit olduğu olayda tedbirsizlik bulunduğunu belirtti. Mağaraya girilmeden risk değerlendirmesi yapılması gerektiğini kaydeden Ceylan, "Askerlerin gaz maskesine ulaşmasında sorun mu vardı? Niye gaz maskesi, oksijen tüpü yoktu?" sorularını yöneltti. Ceylan, yaşananların araştırılması gerektiğini belirtti.

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Meclis’te süreç başlatılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Pençe Kilit Harekât Bölgesi'nde metan gazına maruz kalan 12 askerin şehit olmasıyla ilgili, "Bu sürecin idarî ve adlî tahkikatla sonuçlandırılması, ne ihmal varsa ortaya çıkarılması ve ihmali bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerekir. CHP olarak cenazelerin defnedilmesinden sonra Meclis'teki vekillerimiz tarafından süreç başlatılacak. Araştırma komisyonu, soru önergesi gibi mekanizmalar işletilecek" dedi.

Ankara - Yeni Asya

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