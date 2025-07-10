Trump, 7 yeni ülkeye daha tarife oranlarını açıkladı: "Yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir"

ABD Başkanı Donald Trump; Filipinler, Brunei, Moldova, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka'ya yönelik tarife oranlarını içeren yeni mektupları yayımladı.

Trump, Truth Social’daki hesabından, pazartesi günü 14 ülkeye gönderdiği tarife mektuplarının ardından, 7 yeni ülkeye yönelik mektupları da paylaştı.

Mektuplarında bu ülkelere 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak tarife oranlarını bildiren Trump, herhangi bir misilleme durumunda bu oranların artacağını kaydetti.

Trump, mektuplarda "belki" düzeltmeler yapılabileceğini belirterek "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir." ifadesini kullandı.

Söz konusu mektuplarda Trump, uygulanacak tarife oranlarının; Filipinler için yüzde 20, Brunei ve Moldova için yüzde 25, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka için yüzde 30 olduğunu aktardı.

Trump, pazartesi günü paylaştığı mektuplarda da 1 Ağustos'tan itibaren Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Japonya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos'tan ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak uygulanacak gümrük vergisi oranlarını açıklamıştı.

Trump, bazı Afrika ülkelerinin tarifeleri düşüreceğini bildirdi

Trump, Beyaz Saray'da Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal'den Afrikalı liderleri ağırladığı toplantının sonunda basın mensuplarının tarifelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Gönderilen tarife mektuplarında gümrük vergisi oranlarının nasıl hesaplandığına ilişkin bir formül olup olmadığı sorulan Trump, "Formül sağduyuya, yıllar boyunca bize nasıl davranıldığına, ticaret açıklarımıza ve ham rakamlara dayalı." diye konuştu.

Trump, bugün birkaç mektup daha açıklayacaklarını belirterek, Brezilya'nın da kendilerine ticaret konusunda iyi davranmadığını, bugün veya yarın bu ülkeye yönelik gümrük vergisi oranlarının duyurulacağını bildirdi.

Toplantıdaki Afrika ülkelerinin tarifelerle karşılaşıp karşılaşmayacağı sorusu üzerine Trump, bunu henüz düşünmediğini, buradaki liderlerin "arkadaşı" olduğunu söyledi.

Trump, Afrika'ya gümrük vergisi konusu da dahil çok iyi davrandıklarını belirterek, "Ama bildiğiniz gibi Afrika'nın bazı bölgeleri bize muazzam gümrük vergileri uyguluyor ve onlar bu vergileri düşürecekler. Bunu düşüreceklerini bana zaten bildirdiler. Biz Afrika'ya Çin'den ya da başka herhangi bir yerden çok daha iyi davranıyoruz." dedi.

"En düşük faiz oranlarına sahip olmalıyız"

Bazı uzmanların neden tarife politikasının enflasyonist olduğunu savunduğu sorusu üzerine de Trump, "Bunlar uzmanlar değil, yalan haberler ve Demokratların bir kombinasyonu." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, hemen hemen her alanda maliyetleri düşürdüğünü belirterek, enflasyonun artık tamamen kontrol altında olduğunu öne sürdü.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yüklenmeye devam eden Trump, "Eğer işini düzgün yapsa faiz oranlarını düşürecek bir Fed Başkanımız var. Ama biz bunla bile başarıyoruz, çok iyi gidiyoruz. Üzerimizde o kadar da büyük bir etkisi yok. Ama bir roket gemisi görmek istiyorsanız, en düşük faiz oranlarına sahip olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Tarifeler, yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir"

Trump, mektuplarda "belki" düzeltmeler yapılabileceğini belirterek, "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın "tarife mektupları küresel piyasaları da etkiledi

Trump'ın göreve gelmesinin ardından gündemden düşmeyen gümrük tarifeleri piyasaların yönü üzerinde de etkili olurken, ABD tarafından açıklanan son tarife kararları sonrasında bundan sonra da daha ağır tarifelerin gelebileceğine dair endişeler artarken, bu durum ithal mallara uygulanan yüksek vergilerin küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine dair öngörüleri öne çıkarmıştı.

Trump'ın kararları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikasına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarından verilecek mesajlar da yatırımcıların odağında bulunacak.

Söz konusu mektuplar sonrasında bazı Japon ve Güney Koreli şirketlerin ABD borsalarında işlem gören hisseleri düşüşe geçerken, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın siyasi parti kurma planını açıklamasının ardından şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 7 değer kaybına uğramıştı.

Çin'den "gümrük vergisi savaşının kazananı olmaz" mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Washington'ın 14 ülkeye yönelik getirdiği gümrük vergilerini değerlendirirken, Pekin'in tarifelerin artırılmasına ilişkin tutumunun net olduğunu ve değişmediğini vurgulayarak, "Ticaret veya gümrük vergisi savaşlarının kazananı yoktur ve korumacılık tüm tarafların çıkarlarına zarar verir." ifadesini kullanmıştı.

Japonya'dan ABD'nin yüzde 25 tarife kararına tepki

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru da ABD'nin Japonya'ya yüzde 25 tarife uygulama kararının "talihsiz" olduğunu ifade ederek, karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma için ikili görüşmelerin süreceğini aktarmıştı.

İşiba, gümrük vergisi oranının, Trump'ın daha önce belirttiğinden düşük olduğunun altını çizerek, bu durumun, uzun süredir müttefik olan iki ülke arasında gelecekteki ikili müzakerelerin önünü açtığını kaydetmişti.

İşiba, "Maalesef aramızda farklılıklar olduğu için henüz bir anlaşmaya varamadık. Japonya, gerekli olanı talep edip korurken, kolay taviz vermekten kaçınıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.