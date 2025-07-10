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Çorlu’da adalet tecelli etmedi: ''Ailelerin yüreği hala kanıyor”

10 Temmuz 2025, Perşembe 15:05
Çorlu Tren Faciası’nın 7.yılında sorumlular yargı önüne çıkarılmadı. Adalet tecelli etmedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin can verdiği, 300’den fazla kişinin yaralandığı tren faciasının 7. yılında, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emir, şunları kaydetti: “Çorlu Tren Katliamı’nın üzerinden 7 yıl geçti. 25 can gitti, 7’si çocuktu! Devletin ihmaliyle parçalanan hayatlar için hala tek bir kamu görevlisi ceza almadı. Ulaştırma Bakanları korundu, TCDD yöneticileri, yargıın y’sini bile görmedi! Ama evladını toprağa veren acılı aileler adliye önünde sürüklendi, darp edildi, haklarında davalar açıldı! Bu ülkede adalet, öleni değil öldüreni koruyor. Suçluyu değil, hesap soranı cezalandırılıyor. Çorlu’da ölen çocukların hesabını sormayan her iktidar temsilcisi bu utancın ortağıdır! 25 canı unutmadık, unutturmayacağız!”

Yürekleri soğutacak bir adalet süreci yaşanmadı

Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay, Çorlu Tren Faciası’nın 7. yılına ilişkin, “Ne Çorlu davası ne de diğer sosyal cinayet davaları mahşere kalmayacak. Yedi yıldır, Çorlu tren katliamının asıl sorumluları yargı önüne çıkarılmadı. Yakınlarını kaybedenlerin ve onların yanında duran bizlerin yüreğini soğutacak bir adalet süreci yaşanmadı. Bu keyfi düzeni değiştirdiğimizde, suçlular yeniden yargılanacak ve hak ettikleri cezayı alacaklar. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın! Yakınlarını kaybedenlere sabır, hepimize adalet diliyorum” dedi.

Ailelerin yüreği hala kanıyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Çorlu Tren Faciası’nın 7. yılına ilişkin, “Bir tren raydan çıktı… Ama aslında raydan çıkan adaletti. 7 yıl önce, Çorlu’da onlarca can göz göre göre yitip gitti. Bir günde hayatlar karardı, çocuklar annesiz-babasız kaldı, annelerin gözyaşı hiç dinmedi. Bu bir ‘kaza’ değildi. Bu, yıllardır süren ihmaller zincirinin, kulak tıkanan uyarıların, görmezden gelinen sorumlulukların sonucuydu. Ve şimdi tam 7 yıl oldu… Adalet hâlâ gelmedi. Sorumlular hâlâ korunuyor, ailelerin yüreği hâlâ kanıyor. Her yıl dönümünde bir kez daha haykırıyoruz: Unutmadık. Affetmiyoruz. Vazgeçmiyoruz. Bu topraklarda adalet mücadelemiz sürecek. Kadınların, çocukların, kaybettiklerimizin sesi olmaya devam edeceğim.” dedi. 

Ankara - anka

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