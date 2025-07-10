Ekran karartmaya büyük tepki: ''Geleceğimizi karartıyorlar!''

RTÜK'ün 10 gün süreyle Sözcü TV'yi karartması büyük tepki gördü. Muhalefet kararı "Geleceğin karartılması" olarak yorumladı.

Krizin sebebi hukuk tanımazlık

Ankara - Adnan Solmaz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, RTÜK'ün 10 gün süreyle Sözcü TV'nin karartılması kararına tepki gösterdi.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Geleceğimizi karartıyorlar! Mesele bir televizyon kanalının ekranının karartılması değil! İzin verdikleri kadarına razı olalım istiyorlar; izin verdikleri kadar adalet, izin verdikleri kadar demokrasi ve izin verdikleri kadar gerçek. Hukuksuzlukları, yolsuzlukları duyulmasın, içeriğini kendilerinden başka kimsenin bilmediği süreçlerden vatandaş haberdar olmasın."

Babacan: Gerçekler karartılamaz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sözcü TV'ye verilen yayın durdurma cezası üzerinden iktidarı eleştirdi. Babacan, "Ekonomi ve adalet başta olmak üzere her alanda çuvallayan hükûmet, gerçekleri karartamayınca çareyi ekranları karartmakta arıyor. Gazetecileri korkutarak, kanalları kapatarak iktidarda kalacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Gün gelecek, millet son sözünü sandıkta söyleyecek" ifadesini kullandı.

Aslında karartılan basın hürriyeti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’ün verdiği karar ile Sözcü TV’nin 10 gün boyunca karartılmasına tepki göstererek, “Her ne kadar Sözcü TV karartılmış gibi görünse de aslında karartılan basın özgürlüğü ve gerçeklerdir. İstedikleri kendileri gibi düşünmeyenlerin sesini kısmak, ekranları karartmak” dedi.

Ankara/ Yeni Asya