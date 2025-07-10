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10 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

ABD-Texas'taki sel felaketinde ölü sayısı 119'a yükseldi - Afetle ilgili tartışmalar büyüyor

10 Temmuz 2025, Perşembe 14:27
Texas'ın Kerr ilçesindeki yerel kaynaklar, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu sellerde ölenlerin sayısının 119'a yükseldiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

 

Yetkililer, sellerde can kaybının en çok Kerr bölgesinde yaşandığı, burada 36'sı çocuk 95 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

 

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ana akım medyayı hedef aldı

ABD İç Güvenlik Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Ulusal Hava Durumu Servisinin (NWS) sellere ilişkin yetersiz uyarılarda bulunduğuna ilişkin haber yapan medya kuruluşları hedef alındı.

Açıklamada, "Ana akım medya, Texas'taki sel felaketine neden olan olaylar hakkında bilerek yalan söylüyor." ifadesine yer verildi.

NWS'nin "bölgeyi etkisi altına alan eşi benzeri görülmemiş yağışa rağmen zamanında net tahminlerde ve uyarılarda bulunduğu" savunulan açıklamada, sel ve fırtına uyarılarının saatler öncesinde verildiği kaydedildi.

Hava durumu servisinin eksik bilgilendirmesiyle ilgili tartışma

Sellerin ardından, felaketle ilgili yeterli önlemin alınamamasını ABD Ulusal Hava Durumu Servisinin (NWS) hava tahminindeki eksik ve yanlış bilgilendirmeye bağlayan tartışma ise devam ederken CNN'in haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sel felaketinin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Noem, hükümetin bu felakete karşı müdahalesini ve NWS'yi savunarak, Başkan Donald Trump'ın göreve geldikten sonra, uzun yıllardır kullanımda olan hava durumu teknolojisini düzeltmek istediğini ve bu konuda başlatılan yenileme çalışmalarının halihazırda sürdüğünü belirtti.

Trump yönetimi tarafından uygulamaya konulan 2026 Mali Yılı bütçesinin 'bazı hava tahmini araştırma laboratuvarlarının kapatılması ve bütçe kesintilerini içermesine' yönelik endişeleri hükümete ileteceğini kaydeden Noem, durumun düzeltilmesi adına gerekli adımların atılacağını aktardı.

Noem, NWS'nin eksik bilgilendirmesiyle ilgili şikayetlere değinerek, "Hepimiz uyarının daha erken yapılmasını istiyoruz. Bu nedenle uzun süredir ihmal edilen bu teknolojileri yenilemek üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bütçesinde kesintiye gittiği hava durumu servisini şikayet ettiler

Öte yandan, Texaslı yetkililer, hava tahmini ile ilgili yanlış ve eksik bilgilendirmede bulunan ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) hakkında şikayette bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Texaslı bir yetkili, felaketle ilgili yeterli önlemin alınamamasını NWS'nin doğru tahminlerde bulunamamasına bağladı.

Yetkili, NWS'nin söz konusu bölgede 10 ila 20 santim yağış tahmin edildiğini duyurduğunu, bu rakamların diğer meteoroloji uzmanlarının beklentileriyle uyuşmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, hükümet harcamalarının azaltılması ve tasarruf çalışmaları kapsamında NWS'nin bütçesinde de kesinti yapmıştı.

Trump, Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Texas'ın Kerr ilçesinde cesur ilk yardım ekiplerimizin ihtiyaç duyduğu kaynaklara hemen sahip olmalarını sağlamak için büyük bir afet beyannamesi imzaladım." ifadesini kullandı.

Sel felaketini "akıl almaz bir trajedi" şeklinde nitelendiren Trump, bölgede birçok ailenin can kaybı yaşadığına ve hala bulunamayan bölge sakinleri olduğuna dikkati çekti.

Trump, hükümetin, Texas eyalet yönetimi ve diğer yetkililerle koordinasyon içinde olduğunu vurgulayarak, şu ana kadar felaket bölgesinde 850 civarında kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı, paylaşımında "Tanrı Texaslıları ve aileleri korusun." diye yazdı.

Olay

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

AA

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