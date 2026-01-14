ABD ile İran arasında kritik temas

ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile “İran’daki protestolarla ilgili” son durumu ele aldıkları bir görüşme yaptıkları iddia edildi.

Görüşmeye ilişki resmî bir açıklama gelmezken iki ülke arasındaki gerilimin azaltılması niyeti taşıdığı belirtildi. İki isim, ilerleyen günlerde bir araya gelerek yüz yüze bir görüşme yapma ihtimalini de değerlendirirken, Witkoff-Erakçı görüşmesinin ABD ile İran arasındaki doğrudan iletişim kanallarının halen açık olduğunu gösterdiğine işaret edildi. AA

