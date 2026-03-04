İran uzun bir savaşa hazır

İran’ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ın son 300 yılda hiçbir savaşı başlatmadığını belirterek, İran Silahlı Kuvvetleri’nin yalnızca savunma amacıyla harekete geçtiğini kaydetti.

Laricani, “Ne pahasına olursa olsun kendimizi ve altı bin yıllık medeniyetimizi kararlılıkla savunacağız” açıklamasını yaptı. İran’ın ABD’den farklı olarak “uzun bir savaşa hazırlandığını” açıklayan Laricani, ABD ve İsrail’in “yanlış hesaplarının bedelini ödeyeceğini” ifade etti. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 225

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.