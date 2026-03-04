"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İran krizi ekonomimize yük

04 Mart 2026, Çarşamba 10:05
Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, İran’daki gerilimin Türkiye’ye 10–20 milyar dolarlık ek bütçe yükü çıkarabileceğini söyledi.

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, İran’daki askerî gerilimin enerji faturası, ticaret hacmi ve muhtemel mülteci dalgası üzerinden Türkiye’ye ağır bir ekonomik maliyet çıkarabileceğini belirterek bütçeye 10–20 milyar dolarlık ek yük riski bulunduğunu söyledi. Türkiye’nin İran’la 500 kilometrelik sınırı ve 7–10 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu hatırlatan Oğuz, Tebriz–Ankara hattından gelen doğal gazın toplam arzın yüzde 10–16’sını karşıladığını kaydetti. Olası bir kesinti veya ihracatın durdurulması halinde enerji fiyatlarının yükselebileceği ve faturanın artabileceği uyarısında bulundu.

Uzayan savaşın bedeli halka çıkacak

ABD’nin İran’la ticaret yapan ülkelere yönelik yüzde 25 gümrük vergisi kararının Türkiye’yi de etkileyebileceğini belirten Oğuz, Türkiye’nin İran’a makine, tekstil ve gıda sattığını; enerji ve maden ithal ettiğini ifade etti. Krizin uzaması halinde sermaye hareketleri ve ticaret akışının da sekteye uğrayabileceğini dile getirdi. Şeref Oğuz, İran krizinin kısa süreli olmasının beklendiğini ancak bazı siyasî gelişmelerin süreci uzatabileceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın süreci iç politika malzemesi haline getirmesinin, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun sert tutumunun ve İran yönetiminin direncinin krizi bölgesel bir kaosa dönüştürme riski taşıdığını belirten Oğuz, uzayan her çatışmanın ekonomik faturasının Türkiye’ye ve halka yansıyacağını kaydetti. 

Haber Merkezi

