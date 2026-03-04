Tanju Özcan tutuklandı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, “irtikap” suçlamasıyla tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Özcan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bolu Belediyesi yönetimi ve bağlantılı kurumlardan 10 kişi hakkında ise adlî kontrol talep edildi. Bolu Sulh Ceza Hakimliği, Tanju Özcan ve Süleyman Can’ın “irtikap” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Ali Sarıyıldız hakkında ev hapsi uygulanırken, diğer 10 kişi adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

