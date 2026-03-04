Bölgesel savaşa dönüşme riski var

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından başlayan çatışmalar dördüncü gününe girerken, Orta Doğu’da çatışmanın daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşebileceği yönündeki endişeler de giderek artıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında yaptığı değerlendirmede, mevcut tablonun hem bölgesel hem küresel istikrar açısından riskler barındırdığını belirtti. Fidan, İran’ın bölgedeki ABD üslerini hedef almasının çatışmayı daha geniş bir güvenlik krizine dönüştürme ihtimali taşıdığını ifade etti. Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ise küresel finans ve enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini ifade etti. Fidan, “Temel isteğimiz karşılıklı saldırıların bir an önce durması ve yeniden diplomasiye dönülmesi,” diyerek, bu mesajı tüm temaslarında vurguladıklarını belirtti. Haber Merkezi Bilanço ağırlaşıyor Orta Doğu’yu sarsan savaşın dördüncü gününde, sahadan gelen veriler savaşın insani maliyetinin hızla arttığını gösteriyor. Stratejik noktaların yanı sıra sivil yerleşim birimlerinin de ateş hattında kaldığı İran’da, hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış resmi kurumlarca teyit edildi. İran Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, ülke genelindeki toplam ölü sayısının 787’ye yükseldiği bildirildi. Vurulan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, saldırılarda yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Tahran - aa

