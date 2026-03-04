Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle Akdeniz’e gönderiliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı ile İran’ın misillemesi sonrası Orta Doğu’daki gelişmeler üzerine, Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle’ün Akdeniz’e hareket etmesi emrini verdiğini belirtti.

Macron, ulusa sesleniş konuşmasında askeri gerilimin arttığı Orta Doğu’daki durumu ele aldı.

Gelişmeler karşısında Fransa’nın tutumuna dikkati çeken Macron, “Bu istikrarsız durum ve gelecek günlerin belirsizliği karşısında, Charles de Gaulle uçak gemisine, hava unsurlarına ve ona eşlik eden fırkateyne Akdeniz'e doğru yola çıkma emri verdim.” dedi.

Macron, Fransa’nın “halkını koruyan, barışa bağlı, güvenilir, öngörülebilir ve kararlı bir güç olmayı sürdürdüğünü” söyledi.

"Savaşın sorumlusu İran, ABD-İsrail saldırıları uluslararası hukukun dışında"

Savaşın bir kez daha Orta Doğu'yu çevrelediğini dile getiren Macron, ABD ve İsrail'in saldırıları ile başlayan savaşın "başlıca sorumlusunun" İran olduğunu savundu.

Macron, "Tehlikeli bir nükleer program ve benzeri görülmemiş balistik füze kapasitesi geliştiren, komşu ülkelerdeki terörist grupları, Lübnan'da Hizbullahı, Yemen'de Husileri ve Irak'ta Şii milisleri silahlandıran ve finanse eden, Hamas'ı destekleyen ve İsrail Devleti'ni yok etme hedefini sürekli olarak dile getiren İran'dır." ifadesini kullandı.

İran rejiminin ocak ayındaki protestolarda "kendi halkına ateş açtığını" belirten Macron, "tıkanmış" nükleer müzakerelerle birlikte ABD ve İsrail'in İran'a "askeri operasyon" başlatma kararı verdiğini hatırlattı.

Bununla birlikte Macron, bu saldırıların "uluslararası hukukun sınırları dışında gerçekleştirildiğini ve bunu onaylayamayacaklarını" dile getirdi.

"İsrail'in Lübnan'a olası kara harekatı stratejik bir hata olur"

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misillemelerinde, bölgedeki iki Fransız üssünün "sınırlı" saldırıların hedefi olduğunu söyleyen Macron, Fransa'nın, savaşın ilk saatlerinden itibaren meşru müdafaa kapsamında İran'ın insansız hava araçlarını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Macron, Fransız üslerinin güvenliği için Rafale savaş uçaklarının hava savunma operasyonları yürüttüğünü yineledi.

Saldırılardan etkilenen ülkelerdeki Fransız vatandaşlarının tahliyesi konusunda da çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Macron, iki tahliye uçağının ilerleyen saatlerde Paris'e ineceğini duyurdu.

Macron, İsrail'in, havadan, denizden saldırdığı ve karadan operasyon sinyali de verdiği Lübnan'a ilişkin olası kara harekatının "tehlikeli bir tırmandırma ve stratejik bir hata" olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Hizbullah'a, saldırılarını sonlandırması çağrısı yapan Macron, İsrail'in de Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesini istedi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ve Fransa ile stratejik ortaklık anlaşması olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) de son günlerde saldırıya uğradığını hatırlatan Macron, "Bu durum desteğimizi gerektiriyor. Bu nedenle oraya (Kıbrıs Rum kesimine) bugün daha sonra ulaşacak Fransız fırkateyni Languedoc yanında ilave hava savunma unsurları gönderme kararı verdim." diye konuştu.

Emmanuel Macron, önemli oranda enerji akışının sağlandığı Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise Orta Doğu'daki deniz trafiğinin sağlanması ve güvenlik altına alınması için, "askeri araçlar dahil kaynakları bir araya getirecek bir koalisyon" kurmak istediklerini kaydetti.