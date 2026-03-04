"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle Akdeniz’e gönderiliyor

04 Mart 2026, Çarşamba 09:56
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı ile İran’ın misillemesi sonrası Orta Doğu’daki gelişmeler üzerine, Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle’ün Akdeniz’e hareket etmesi emrini verdiğini belirtti.

Macron, ulusa sesleniş konuşmasında askeri gerilimin arttığı Orta Doğu’daki durumu ele aldı.

Gelişmeler karşısında Fransa’nın tutumuna dikkati çeken Macron, “Bu istikrarsız durum ve gelecek günlerin belirsizliği karşısında, Charles de Gaulle uçak gemisine, hava unsurlarına ve ona eşlik eden fırkateyne Akdeniz'e doğru yola çıkma emri verdim.” dedi.

Macron, Fransa’nın “halkını koruyan, barışa bağlı, güvenilir, öngörülebilir ve kararlı bir güç olmayı sürdürdüğünü” söyledi.

"Savaşın sorumlusu İran, ABD-İsrail saldırıları uluslararası hukukun dışında"

Savaşın bir kez daha Orta Doğu'yu çevrelediğini dile getiren Macron, ABD ve İsrail'in saldırıları ile başlayan savaşın "başlıca sorumlusunun" İran olduğunu savundu.

Macron, "Tehlikeli bir nükleer program ve benzeri görülmemiş balistik füze kapasitesi geliştiren, komşu ülkelerdeki terörist grupları, Lübnan'da Hizbullahı, Yemen'de Husileri ve Irak'ta Şii milisleri silahlandıran ve finanse eden, Hamas'ı destekleyen ve İsrail Devleti'ni yok etme hedefini sürekli olarak dile getiren İran'dır." ifadesini kullandı.

İran rejiminin ocak ayındaki protestolarda "kendi halkına ateş açtığını" belirten Macron, "tıkanmış" nükleer müzakerelerle birlikte ABD ve İsrail'in İran'a "askeri operasyon" başlatma kararı verdiğini hatırlattı.

Bununla birlikte Macron, bu saldırıların "uluslararası hukukun sınırları dışında gerçekleştirildiğini ve bunu onaylayamayacaklarını" dile getirdi.

"İsrail'in Lübnan'a olası kara harekatı stratejik bir hata olur"

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misillemelerinde, bölgedeki iki Fransız üssünün "sınırlı" saldırıların hedefi olduğunu söyleyen Macron, Fransa'nın, savaşın ilk saatlerinden itibaren meşru müdafaa kapsamında İran'ın insansız hava araçlarını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Macron, Fransız üslerinin güvenliği için Rafale savaş uçaklarının hava savunma operasyonları yürüttüğünü yineledi.

Saldırılardan etkilenen ülkelerdeki Fransız vatandaşlarının tahliyesi konusunda da çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Macron, iki tahliye uçağının ilerleyen saatlerde Paris'e ineceğini duyurdu.

Macron, İsrail'in, havadan, denizden saldırdığı ve karadan operasyon sinyali de verdiği Lübnan'a ilişkin olası kara harekatının "tehlikeli bir tırmandırma ve stratejik bir hata" olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Hizbullah'a, saldırılarını sonlandırması çağrısı yapan Macron, İsrail'in de Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesini istedi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ve Fransa ile stratejik ortaklık anlaşması olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) de son günlerde saldırıya uğradığını hatırlatan Macron, "Bu durum desteğimizi gerektiriyor. Bu nedenle oraya (Kıbrıs Rum kesimine) bugün daha sonra ulaşacak Fransız fırkateyni Languedoc yanında ilave hava savunma unsurları gönderme kararı verdim." diye konuştu.

Emmanuel Macron, önemli oranda enerji akışının sağlandığı Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise Orta Doğu'daki deniz trafiğinin sağlanması ve güvenlik altına alınması için, "askeri araçlar dahil kaynakları bir araya getirecek bir koalisyon" kurmak istediklerini kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Bu saldırganlığa güçlü bir yanıt vermekte çok kararlı olacağız"

    İran uzun bir savaşa hazır

    Bölgesel savaşa dönüşme riski var

    Tanju Özcan tutuklandı

    Bağdat’ta ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi

    Motorine 6 lira 69 kuruş zam

    Trafikte yüzde 10 hız toleransı tarihe karıştı

    İran krizi ekonomimize yük

    " Gerekirse ABD donanması Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat edecek"

    Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle Akdeniz’e gönderiliyor

    İngiltere'den Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve Wildcat helikopterleri gönderme kararı

    'ABD, İranlıların ayaklanma sürecini hızlandırmaya çalışıyor' - CNN: CIA, muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalışıyor

    İran’da Hamaney sonrası

    DP Genel Başkanı Uysal: Emekli ikramiyesi neden artmıyor?

    Sığınak ve erken uyarı sistemi açıklaması

    ABD'nin bölgedeki ikinci THAAD hava savunma sistemini vurdu

    Türkiye savaşın tarafı haline gelmemeli

    "İran, Avrupa'da bizler için de tehdit oluşturuyor"

    Irak, Basra'daki Rumeyle sahasında petrol üretimini durdurdu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    DP Genel Başkanı Uysal: Emekli ikramiyesi neden artmıyor?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İngiltere'den Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve Wildcat helikopterleri gönderme kararı
    Genel

    'ABD, İranlıların ayaklanma sürecini hızlandırmaya çalışıyor' - CNN: CIA, muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalışıyor
    Genel

    Trafikte yüzde 10 hız toleransı tarihe karıştı
    Genel

    Motorine 6 lira 69 kuruş zam
    Genel

    Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle Akdeniz’e gönderiliyor
    Genel

    " Gerekirse ABD donanması Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat edecek"
    Genel

    Bağdat’ta ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.