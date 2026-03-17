Mikail Yaprak'ı rahmetle yad ediyoruz

Gazetemiz yazarlarından eğitimci, şair ve yazar Mikail Yaprak’ı vefatının 1. yılında rahmetle ve dualarla yâd ediyoruz.

1954 Van doğumlu olan Yaprak, ilk-orta ve lise tahsilini Van’da, üniversite tahsilini ise Erzurum’da tamamlayarak Almanca öğretmeni olarak göreve başladı. Öğrencilik yıllarında İttihad (Yeni Asya) Gazetesi ile tanıştıktan sonra şiir yazmaya başladı. 90’lı yıllarda Yeni Asya Neşriyat arasında yayınlanan iki şiir kitabı mevcut. Bunlar, “Sessiz Esen Yel Olsam” ve “Toprağın Nutku.” Şiirleri daha çok Köprü dergisi ile Yeni Asya gazetesinin kültür-sanat eki olan Elif’te yayınlandı. Uzun yıllar Avusturya Linz’de öğretmen olarak görev yapan Yaprak, Avusturya Yeni Asya temsilcisi olarak Viyana’da Risale-i Nur hizmetleriyle ilgilendi.

Ramazan’da ahirete göçtü

55 yıllık Yeni Asya yazarı olan Yaprak, geçen yıl Ramazan ayı içinde, Rabbine, Resulüne ve Üstadına kavuştu. 17 Mart 2025’te vefat eden Mikail Yaprak, 18 Mart 2025’te Bursa Nilüferköy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Nilüferköy Kabristanı’na defnedilmişti.

Allah rahmet eylesin.