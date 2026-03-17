"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2026 SALI - YIL: 57

Hafız Ali Ağabeye rahmet duası ile

17 Mart 2026, Salı 00:55
Üstadın yerine canını feda eden, Saff-ı Evvel Nur talebelerinden Hafız Ali Ağabeyi, vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz.

Bediüzzaman Said Nursî’nin talebelerinden Hafız Ali Ergün Ağabey, hafız ve imamdır. Hayatını iman hakikatleri uğruna feda etmiş bir şehittir. Isparta’nın İslâmköy’ündeki Nur hizmetlerinin inşaasında ve îfâsında son derece önemli bir yere sahip olan Hafız Ali Ağabey hakkında, Üstad Hazretleri “Risale-i Nur’un mühim bir rüknüdür” ifadesini kullanır.

Üstadın bedeline şehit oldu

Hafız Ali 20 Eylül 1943 yılında Bediüzzaman’la birlikte Denizli Cezaevine girer. Cezaevinin Medrese-i Nuriye’ye çevrilmesinde Bediüzzaman’ın en yakınındaki talebesi olmuştur. Aşı bahanesiyle Bediüzzaman’a şiddetli bir zehir enjekte edilmesi ve koğuşun kapısı kilitlenerek ölüme terk edilmesi üzerine, Hafız Ali çok sevdiği Üstadının vefat etmek üzere olduğunu hisseder. İçten ve samimî olarak Allah’a yalvarır: “Ya Rab, Âlem-i İslâm’ın bu zata ihtiyacı var. Onun yerine benim canımı al ve ömrümü ona bağışla.” der. Hafız Ali’nin duası kabul olur, kısa bir zaman sonra birden hastalanır, durumu ağırlaşınca Denizli Devlet Hastanesine kaldırılır. 

Bu arada da Bediüzzaman’ın yavaş yavaş iyileşmeye başladığı görülür. Hafız Ali, 17 Mart 1944 Cuma günü 45 yaşında vefat eder. Ölüm sebebi ise hastane kayıtlarına göre zehirlenmedir. Mevkuf olduğu için cenazesini vermemişler, resmî memurlar Denizli Kabristanı’na defnetmişlerdir. 

Mekânı Cennet olsun.

    İtalya: Savaşta değiliz, savaşa girmek istemiyoruz ve savaşa girmeyeceğiz

    Bayramda yurt genelinde hava nasıl olacak?

    Almanya: İran-ABD-İsrail savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmeli

    Kadir gecesi, kader gecesi

    Trump, İran'ın uçak gemisine "asla saldırmadığını" iddia etti

    DP Genel Başkanı Uysal: Kadir Gecesi, gönüllerimize ferahlık, akıllarımıza hikmet, yeryüzüne ise adalet ve merhamet getirsin

    İspanya, İsrail'i sert bir dille kınadı

    İran'a saldırıların ABD'ye maliyeti: 12 milyar dolar

    "Komisyon karşılığında IBAN kiralama" tekliflerine dikkat! - "Ev hanımı ve öğrencileri hedef alıyorlar"

    Galatasaray, 7. kez son 8 takım arasına kalabilmek için Liverpool karşısında

    İsrail: İran'a karşı savaş "belirlenen hızda" ilerlemedi

    İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara saldırılarına başladı

    "Hürmüz Boğazı konusunda yardım gelmezse NATO'nun geleceği için çok kötü olacak"

    Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

    Kalkınmanın formülü AB kriterlerinde

    'Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, Amerikan şirketlerini hedef alacağız'

    "Öldü" iddialarına cevap verdi

    Tunca Nehri kıyısında toprak kayması oluştu

    Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Almanya: İran-ABD-İsrail savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmeli
    Genel

    Bayramda yurt genelinde hava nasıl olacak?
    Genel

    İtalya: Savaşta değiliz, savaşa girmek istemiyoruz ve savaşa girmeyeceğiz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hafız Ali Ağabeye rahmet duası ile
    Genel

    Mikail Yaprak'ı rahmetle yad ediyoruz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Nurlu Ramazan buluşmaları
    Genel

    Minik kalplerin iftar sevinci

