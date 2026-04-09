ABD ve İran’ın görüşme tarihi belli oldu - Trump’dan vergi silahı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasına ilişkin gündemdeki soruları cevapladı.

Leavitt, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasını da içeren ve temel konuların ele alınacağı görüşmelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da 11 Nisan Cumartesi sabahı başlayacağını belirtti. ABD’li Sözcü, görüşmelere Başkan Yardımcısı VD Vance, Başkan Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in öncülük edeceği heyetin katılacağını duyurdu. Leavitt, geçici ateşkes anlaşmasına giden süreci özetlerken, Tahran’ın kendilerine tanınan süre dolmadan kendilerine yeni bir anlaşma önerisinde bulunduğunu savundu.

Trump’dan vergi silahı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; İran’a silah sağlayan ülkelere yönelik sert ekonomik yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. Trump ’’İran’a silâh sağlayan ülkelere, Amerika Birleşik Devletleri’ne sattığı tüm mallar için derhal yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacaktır. Bu karar hemen yürürlüğe girecek. Hiçbir istisna ya da muafiyet olmayacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka