Yurdun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevreleri ve İç Ege ve Göller Bölgesi'nde görülecek gök gürültülü yağışların, yer yer yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar sırasında yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

