"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

İran: Hava sahamızı ihlal eden ABD'ye ait İHA düşürüldü

26 Mayıs 2026, Salı 14:01
CENTCOM'un, ABD kuvvetlerinin İran'ın güneyine "meşru müdafaa" amaçlı saldırılar düzenlediğini açıklamasının ardından İran, Basra Körfezi'nde hava sahasını ihlal eden ABD’ye ait MQ-9 Reaper tipi İHA’yı düşürdüğünü bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına göre, İran hava savunma unsurları tarafından yürütülen istihbarat ve takip faaliyetleri sonucu bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) tespit edilerek vuruldu.

Ayrıca, bir RQ-4 tipi İHA ile bir F-35 savaş uçağına da ateş açıldığı ve söz konusu uçakların bölgeden uzaklaşarak hava sahasını terk ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika'nın saldırgan ordusundan gelebilecek herhangi bir ateşkes ihlaline karşı uyarıda bulunmakla birlikte, karşılık verme hakkını meşru ve kesin olarak kabul etmektedir."

AA

