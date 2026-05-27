Spor camiasından Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik mesajları...

Federasyon başkanları ve spor kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan mesajda İbrahim Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumsal barışın ve ortak değerlerimizin temelini oluşturan; dayanışma, yardımlaşma ve fedakarlık duygularımızı pekiştiren Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin en güçlü şekilde hissedildiği bu müstesna günler, bizlere sadece paylaşmayı değil; aynı zamanda birbirimize daha sıkı kenetlenmeyi, sorumluluk almayı ve ortak değerlerimizi geleceğe taşımayı da hatırlatmaktadır. Toplumsal birlik bilincini hayatımızın her alanına taşıma temennisiyle; Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Futbol ailemizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

TBF Başkanı Türkoğlu: Bayramlar manevi değerlerimizin anlam kazandığı en özel zamanlardır

Türkoğlu, federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerimizin daha da anlam kazandığı, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği en özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın milletimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor; sevginin, hoşgörünün ve yardımlaşmanın hayatımızın her alanına yansıdığı güzel bir bayram geçirilmesini diliyorum. Kırgınlıkların geride kaldığı, dostlukların pekiştiği, çocuklarımızın yüzünün güldüğü nice bayramlarda bir arada olmayı diliyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diliyorum."

TVF Başkanı Üstündağ: Bayramın ülkemize ve tüm İslam alemine mutluluk getirmesini temenni ediyorum

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

TVF'den paylaşılan bayram mesajında ise "Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, mutlu, huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar dileriz." denildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül: Bayramın camiamızdaki birlik ruhunu pekiştirmesini temenni ediyorum

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, mesajında, başta güreş camiası olmak üzere herkesin bayramını kutlayarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Kurban Bayramı'nın, paylaşmanın ve vefanın en anlamlı zamanlarından biri olduğunu aktaran Akgül, "Bayramın, camiamızdaki birlik ruhunu daha da pekiştirmesini, sporcularımıza moral ve motivasyon, ülkemiz sporuna ise yeni başarıların kapısını aralamasını temenni ediyorum. Başta sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz, kulüplerimiz olmak üzere herkese sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Dayanışmanın, paylaşmanın ve bereketin simgesi olan Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz." denildi.

Galatasaray

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün paylaşımındaki mesajında "Değerli Galatasaraylılar, Futbolda üst üste dördüncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğumuzla tarihi bir başarı daha yaşadığımız sezonun ardından bayram sevincini yaşıyoruz. Bayramlar sevgi, saygı ve dayanışmanın yaşandığı, birliğin ve beraberliğin kök saldığı, kardeşlik duygularıyla kucaklaştığımız kıymetli zamanlardır. Sizlerin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında şunları kaydetti:

"Bayramlar; inançlarımızın, kadim geleneklerimizin bir kez daha idrak edilmesine, vefanın, sevginin, saygının, kardeşlik ve birlik beraberlik duygularının pekişmesine vesile olması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu beklentiyle karşıladığımız Kurban Bayramı’nın camiamıza, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, mübarek Kurban Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlara hep birlikte erişmek dileğiyle."

Trabzonspor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, Kurban Bayramı'nı aynı sevdanın etrafında birlik ve beraberlik duygularını tazeleyerek karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu bayramı buruk geçirdiklerini aktaran Doğan, "Başta camiamızın değerli isimlerinden Orhan Kaynak hocamız olmak üzere aramızdan ayrılan tüm sevdiklerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyor, ailelerine ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Trabzonspor, yalnızca sahada mücadele eden bir takım değil, acısıyla, sevinciyle, inancıyla ve dayanışmasıyla büyük bir ailedir. Geride bıraktığımız süreçte hep birlikte yaşadığımız Türkiye Kupası sevinci, camiamızın ortak hedefler etrafında kenetlendiğinde neleri başarabileceğinin en güzel göstergelerinden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da omuz omuza, Trabzonspor'un yarınlarını hep birlikte daha güçlü kılacaklarına yürekten inandıklarını vurgulayan Doğan, mesajında "Bu duygu ve düşüncelerle, büyük Trabzonspor camiasının, taraftarlarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum." sözlerine yer verdi.