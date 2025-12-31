"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

Almanya’da banka soygunu: 30 milyon avro çalındı

31 Aralık 2025, Çarşamba 10:45
Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde bir banka şubesinin kasa dairesine giren soyguncular, yaklaşık 30 milyon avro çaldı.

Alman medyasından yer alan haberlere göre, Gelsenkirchen kentinde Sparkasse adlı bankanın şubesi, hafta sonunda soyuldu.

Özel bir matkap kullanan soyguncular, yandaki otoparkın duvarını delerek bankanın kasa dairesine girdi.

3 bin 300 kiralık kasayı zorla açan soyguncular, yaklaşık 30 milyon avro çaldı.

Soygundan 2 bin 500’den fazla müşterinin etkilendiği belirtildi.

Haberlerde, planlı ve profesyonelce gerçekleştirilen soygunun, ülke suç tarihinin en büyük soygunlarından biri olduğu kaydedildi.

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda müşteri şubeye akın etti.

Polis, gerginlikleri önlemek için şubenin önünü boşalttı.

Bankadan yapılan açıklamada ise müşterilerden şubeye gelmemeleri istendi ve en kısa sürede etkilenen müşterilerin bilgilendirileceği belirtildi.

Görgü tanıkları, cumartesi gecesi ile pazar sabahı arasında büyük çantalar taşıyan birkaç kişi gördüklerini açıkladı.

AA

