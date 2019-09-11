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11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Asya ve Afrika açılan kuyularla suya kavuştu

11 Eylül 2019, Çarşamba 13:41
İDDEF, su problemleriyle mücadele edilen Afrika ve Asya kıtasında açtırdığı su kuyuları sayesinde yaklaşık yarım milyon insanı suya kavuşturdu.

Günümüzde su krizinin en yoğun şekilde hissedildiği Afrika ve Asya kıtasında su çalışmalarında bulunan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), hayırseverlerin verdiği destekle özellikle kırsal bölgelerde açtığı su kuyusu ve hayata geçirdiği diğer su çözümleri ile krizin etki alanını daraltmaya çalışıyor. 

2.1 milyar kişinin evinde temiz su bulunmuyor

İDDEF’in Afrika ve Asya’da açtığı su kuyuları ile diğer su çözümleri hakkında bilgi veren İDDEF Proje Birimi Sorumlusu Talha Şenol, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, dünyada 2.1 milyar kişinin evinde temiz su bulunmadığını, susuzluk ve kirli sulardan dolayı ortaya çıkan ishal hastalığı nedeniyle her gün 700'den fazla 5 yaşın altındaki çocuğun öldüğünü ifade etti. Şenol, “Suya bağlı hastalıklardan dolayı ölümler bazı bölgelerde öyle boyutları ulaşıyor ki inanmakta güçlük çekiyorsunuz. Şu an rakamlar ele alındığında her iki dakika bir çocuk hayatını kaybediyor ve bu tamamen suya bağlı hastalıklardan kaynaklanıyor. Mesela çocuk ölümlerinin sebepleri arasında ishal üçüncü sırada yer alıyor. İshal ise tamamen temiz su ile alakalı bir durum. Durum böyle olunca su çok önemli ciddi bir krize dönüşüyor çünkü insanların sağlıklarını ve hayatlarını doğrudan etkiliyor” dedi.

Asya’da Asıl Sorun Kirli Su

İDDEF’in su problemi yaşanan ülkelere bizzat gidip yerinde tespitlerde bulunarak hazırlanan raporlar kapsamında çalışmalar yaptığının altını çizen Şenol, “Su krizinin bir başka şekli de Asya’da yaşanıyor. Dünya nüfusunun büyük bölümünün yaşadığı bu coğrafyada fiziksel anlamda su kıtlığı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Asya su varlığı içinde yokluk çekiyor. Daha doğru ifadeyle kirli suya mahkum yaşamak zorunda kalıyor. Asya’da Afrika’nın tropikal bölgeleriyle aynı sorun yaşanıyor. Tabi Asya’daki problem daha çok temizlikle ilgili bir durum. Güney Asya dediğimiz bölge Dünya nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bir coğrafya, hal böyle olunca oradaki temiz su kaynakların kirlenmesi de kaçınılmaz oluyor. Temiz suların kirlenmesi demek, oradaki hastalıkların ciddi oranda artması anlamına geliyor” dedi.

Biosand Filtre ile kirli sular içmeye hazır hale getirilebilir

Su kuyusu ile birlikte bölge özelliklerinin göz önüne alınarak farklı su çözümleri oluşturulmasının önemine vurgu yapan Şenol, “Afrika ülkeleri Gana, Gine, Tanzanya, Kenya ve Uganda tropikal iklim kuşağında yer aldığı gibi yeraltındaki sular toprağın 20-30 metre altında bulunuyor. Bu nedenle buralarda elle kazılan kuyularımız olduğu gibi artezyen yöntemiyle daha derinlerdeki suya ulaşıyoruz. Asya bölgesinde ise su kuyuları ile birlikte Biosand Filtre dediğimiz kirli suların arıtılması ve yüzde 99 oranında bakterilerden arıtılarak önemli ölçüde suyun içmeye hazır hale getirilmesini sağlayan bir projemiz var. Kirli suların temizlenmesinde uzun yıllardır başvurulan bu sistemi biz de uygulayarak Filipinler, Bangladeş, Hindistan, Nepal’de kirli suların arındırılarak içilebilir hale getirilmesini sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Filipinler’de Biosand Filtre ilgili oldukça güzel geri dönüşler aldık. Bazı bölgelerde insanlar bu sistemi biliyor ama bazı bölgelerde insanlar bununla hiç karşılaşmamışlar ve gerçekten çok hoşlarına giden bir çalışma oldu” dedi. 

Etiketler: Asya, su, insan, sağlık, İDDEF
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