"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Trump'tan Zelenskiy'e: Moskova'yı hedef alma

16 Temmuz 2025, Çarşamba 09:12
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, başkent Moskova'ya saldırı düzenlememesi gerektiğini belirtti.

Rusya: Trump’ın seyirlik ültimatomunu umursamadık
Trump: Rusya, 50 gün içinde Ukrayna ile anlaşmazsa vergilerini %100 artıracağım

 

Trump, Washington'tan Pensilvanya'ya hareketi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zelenskiy'nin Rusya'nın başkentini vurup vuramayacağı yönündeki soru üzerine Trump, "Hayır, Moskova'yı hedef almamalı." dedi.

Trump, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndereceği iddialarını reddederek, Rusya'nın, 50 gün içinde Ukrayna ile ateşkes yapmaması halinde ikincil tarifeleri uygulama tehdidini yineledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı "hayal kırıklığını" dile getiren Trump, "Son üç ayda birçok savaşı çözdüm ama henüz bu savaşı çözemedim. Bu bir (Eski ABD Başkanı Joe) Biden savaşı, Trump savaşı değil. Hepimizi bu karmaşadan kurtarmaya çalışmak için buradayım." ifadelerini kullandı.

Trump, "Ukrayna'nın tarafında mısınız?" sorusuna ise "kimsenin tarafında değil, insanlık tarafında" olduğu cevabını verdi.

ABD Başkanı, "Binlerce insanın öldürülmesini durdurmak istiyorum. Öldürmeyi durdurun. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda katliamın durmasını istiyorum." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bugün erken saatlerde, Trump'ın ateşkese varmak için öngördüğü 50 günlük süreyi reddederek "taleplerde bulunma, özellikle de ültimatom verme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu" söylemişti.

Trump, Epstein dosyalarında isminin olmadığını söyledi

ABD Başkanı Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi'nin, milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'ın suç dosyasında kendi adının da olduğunu söyleyip söylemediği sorulduğunda, "Hayır." yanıtını verdi.

Bondi'nin davayı ele alış biçiminden övgüyle bahseden Trump, Adalet Bakanı'nın "güvenilir olduğunu düşündüğü her şeyi" yayımlaması gerektiğini, kendisinin de aslında bu dosyaların yayımlandığını görmek istediğini dile getirdi.

Trump, ancak belgelerde güvenilirlik sorunları olduğunu da iddia ederek bu belgelerin, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey ile eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden tarafından "uydurulduğunu" öne sürdü.

Öte yandan ABD Başkanı, New York kentinde düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanı ön seçimlerini kazanan Müslüman aday Zohran Mamdani'nin, Washington'da kahvaltılı bir toplantıya davet edildiğini duyması üzerine, kendisinin de toplantıya katılıp Mamdani ile tanışmak istediğini söyledi.

Trump, Mamdani ile ilgili "Ülkemizin bir komüniste hazır olduğunu sanmıyorum ama göreceğiz. Ve yarışın henüz bittiğini de sanmıyorum. Tekrar yarışacak birkaç kişi var, ilginç olacak. Onun hakkında iyi olmayan şeyler çıkıyor." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 300
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ankara'da 3 kişinin öldüğü apartman yangınında 3 şüpheli tutuklandı

    Meteorolojiden Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ne uyarı

    Tekirdağ'da ve Çanakkale'de yangına müdahale devam ediyor

    Trump'tan Zelenskiy'e: Moskova'yı hedef alma

    Tek çözüm bağımsız Filistin Devleti

    Kallas: Gazze’de durum çok vahim

    Açlık sınırı asgari ücreti aştı

    Cevap bekleyen sorular

    Darbelerin panzehiri demokrasidir

    CHP: Süreç şeffaf yürütülmezse tavır değişebilir

    DEM: İttifak yok, barış süreci muhalefetsiz olmaz

    TÜRK-İŞ greve gidecek - HAK-İŞ: Anlaşma zemini yok

    Rusya: Trump’ın seyirlik ültimatomunu umursamadık

    Albanese'den AB'ye bir çağrı daha: "İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nı askıya al

    Allah'ın ilim sıfatını konuşmak

    Milletvekilleri süreçten habersiz

    Emekli aylıkları dipte eşitleniyor

    En büyük istihdam alanı daralıyor: Tekstil çöküyor

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik müdahalelerini kınıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Cevap bekleyen sorular
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Darbelerin panzehiri demokrasidir
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ali Rüşen Altunbaş Ağabey vefat etti
    Genel

    Kallas: Gazze’de durum çok vahim
    Genel

    Açlık sınırı asgari ücreti aştı
    Genel

    Trump'tan Zelenskiy'e: Moskova'yı hedef alma
    Genel

    TÜRK-İŞ greve gidecek - HAK-İŞ: Anlaşma zemini yok
    Genel

    Tek çözüm bağımsız Filistin Devleti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.