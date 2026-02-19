Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü El Anouni, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için gösterdiği çabayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Avrupa masada olmadan Ukrayna hakkında hiçbir karar alınamaz." dedi.

Anouar El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cenevre'de 17-18 Şubat'ta yapılan ABD-Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin ABD'nin müzakereler için gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden El Anouni, uluslararası sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiğini söyledi. El Anouni, Ukrayna'nın aksine Rusya'dan barış için somut işaretler görmediklerini savunarak "AB ve üye ülkeler olarak, barış görüşmelerine ve güvenlik garantilerine daha fazla katkıda bulunmaya hazırız." dedi. ABD-Ukrayna-Rusya'nın üçlü görüştüğü formattan memnun olup olmadıkları sorulan El Anouni, "Avrupa masada olmadan Ukrayna hakkında hiçbir karar alınamaz. Bence bu son derece açık." cevabını verdi. AA

Okunma Sayısı: 280

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.