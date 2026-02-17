“Erdoğan’ın maaşı gizlendi”

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe verilerini açıkladı. Ancak bütçe verilerinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

Bakanlık her ay açıkladığı devlet bütçesinin içindeki Cumhurbaşkanlığı maaş ödeneğini bütçe verilerinden çıkardı. Sözcü’de yer alan habere göre, karartma sebebiyle halk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ocak ayında aldığı maaşı göremedi. Erdoğan en son Aralık ayında 263 bin lira maaş almıştı. Halktan gizlenen yeni maaşın yaklaşık 312 bin 718 lira olduğu hesaplanıyor. Erdoğan aynı zamanda milletvekili emeklisi aylığı alıyor. Milletvekili emekli aylığı 177 bin 658 lira. Dolayısıyla Erdoğan’ın aylık geliri 489 bin 576 lirayı buluyor. Haber Merkezi

