Devasa faiz yükü yanlış ekonomik politikalar sonucu

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, artan faiz giderlerine ilişkin iktidarı eleştirdi.

Usta, yüksek faiz yükünün yalnızca bugünkü politikaların değil, önceki ekonomi yönetimlerinin de sonucu olduğunu ifade etti. Kamu maliyesindeki faiz giderleri üzerinden ekonomi yönetimini hedef alan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ödenen devasa faiz, evet, yalnızca bugün izlenen politikaların sonucu değil. Ödenen devasa faiz, evet, yalnızca bugün izlenen politikaların sonucu değil. Bakan Berat Albayrak ve Bakan Nureddin Nebati döneminde başlayan ve büyütülen bir meseledir. 2002’den beri kesintisiz iktidar olmayla övünüyor, işine gelmeyince de belli dönemlere suç atıp sıyrılmaya çalışıyor.” Ankara-Anka

Okunma Sayısı: 172

