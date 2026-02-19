İran-ABD görüştü

İran ve ABD arasında Tahran’ın nükleer programı üzerine yapılan ikinci tur müzakereler İsviçre’nin Cenevre şehrinde, Umman Büyükelçiliği konutunda tamamlandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran’ın nükleer programı konusundaki anlaşmazlığı çözmek için “ana yol gösterici ilkeler” konusunda mutabakata varıldığını söyledi. Ancak daha yapılacak işlerin olduğunu belirtti. İran tarafı ikinci turun ilkine göre daha yapıcı geçtiğini aktarıyor. Arakçi, ABD ile nükleer müzakereler konusunda “yeni bir fırsat” bulunduğunu söyledi. Washington ise “ilerleme kaydedildiğini” belirtti. Haber Merkezi

