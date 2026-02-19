Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر معنًا بيڭلر ديل ايله عبادت و دعا و إستغفار و تسبيحات ياپمغه حقيقى اخوّت و إخلاص ايله مظهريتڭزى رحمتِ إلٰهيه‌دن نياز ايدييورز. Nurdan Katreler Manen binler dil ile ibâdet ve dua ve istiğfar ve tesbihat yapmaya hakikî uhuvvet ve ihlâs ile mazhariyetinizi rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 345

Okunma Sayısı: 109

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.