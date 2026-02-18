Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ikinci günündeki görüşmeler sona erdi.

Cenevre'de bir otelde düzenlenen görüşmeler, yerel saatle 09.40 civarında başladı.

Basına kapalı görüşmeler, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın 4. yılının hemen öncesinde yapılıyor.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin sona ermesinin ardından heyetler, otelden ayrılmaya başladı.

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin üçüncü tura ait yapılan dünkü görüşmeler 4 saatten uzun sürmüştü.

Cenevre'de başlayan üçlü görüşmelerin üçüncü turunda, Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ederken, Ukrayna heyetini Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov temsil etti. Görüşmelere ABD'den de Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın Danışmanı Jared Kushner katıldı.

Witkoff, Cenevre'de ABD arabuluculuğunda düzenlenen Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin müzakerelerin üçüncü turunda tarafların anlaşmaya varmak için çalışmaları sürdürmeyi kabul ettiğini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya, Cenevre'deki üçlü ve ikili müzakerelerin (yeni turun) başladığı günü saldırılarla karşıladı. Bu, Rusya'nın ne istediğini ve neyin peşinde olduğunu çok açık şekilde gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy, müttefik ülkeleri Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya çağırmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Bu sefer, toprak sorunu ve diğer hususlar dahil daha geniş yelpazedeki konular istişare edilecek. Bu konular taleplerimizle ilgilidir." demişti.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.

Rusya: Ukrayna konusundaki üçlü görüşmeler zorlu geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin Cenevre'de yapılan üçlü görüşmelerin zorlu geçtiğini belirterek, yakında yeni tur görüşmelerin yapılacağını söyledi.

Rus heyetinin başkanlığını da yürüten Medinskiy, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan üçlü görüşmelerin üçüncüsünün sona ermesinin ardından Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin 2 gün sürdüğüne işaret eden Medinskiy, "Dün, farklı formatlarda ve çok uzun sürdü. Bugün de yaklaşık 2 saat sürdü. Zorlu ama iş odaklı görüşmelerdi. Yakın zamanda bir sonraki toplantı yapılacak." ifadesini kullandı.

Ukrayna'dan görüşmelere ilişkin "yoğun ve kapsamlıydı" değerlendirmesi

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmelerle ilgili "yoğun ve kapsamlıydı" ifadelerini kullandı.

Umerov, bugün yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Cenevre'de üçlü formatta bir başka turu gerçekleştirdiklerini aktaran Umerov, "Görüşmeler yoğun ve kapsamlıydı." dedi.

Umerov, sürecin durmamasını ve devam etmesini sağladıkları için ABD'li yetkililere destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederek, "Heyet içinde hem siyasi hem de askeri konular ele alındı, güvenlik parametreleri ve olası kararların uygulanmasına yönelik mekanizmalar görüşüldü." diye konuştu.

Birçok konunun açıklığa kavuşturulduğunu vurgulayan Umerov, süreci tamamlamak için gerekli temel hükümler üzerinde çalışmaya odaklanmış durumda olduklarının altını çizdi.

Umerov, tüm taraflar arasında yeterli zaman içinde uyum ve karmaşık bir çalışma gerektiren süreç yaşadıklarına işaret ederek, "İlerleme kaydediliyor ancak bu aşamada hiçbir ayrıntı açıklanamaz. Bir sonraki adım, geliştirilen kararların devlet başkanları tarafından değerlendirilmesi için gerekli uzlaşma düzeyine ulaşmak. Bizim görevimiz, bunun için sadece biçimsel değil pratik bir temel hazırlamak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın yapıcı olmaya devam ettiğini vurgulayan Umerov, nihai hedeflerinin adil ve sürdürülebilir barış olmaya devam ettiğine dikkati çekti.

"Askeri alanda ilerleme olduğunu duydum, siyasi alanda ise diyalog oldu ve ilerlemeye karar verdik"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan üçlü müzakereler sırasında askeri alanda bazı ilerlemeler kaydedildiğini bildirdi.

Ukrayna medyasına göre, Zelenskiy, Cenevre'de dün başlayan ve bugün sona eren üçlü müzakerelerin yeni turu hakkında gazetecilerin sorularını sosyal medya hesabı üzerinden yanıtladı.

Görüşmelerde yer alan Ukrayna müzakere heyeti ile görüşerek bazı bilgiler aldığını aktaran Zelenskiy, daha fazla ayrıntının heyetin Kiev'e dönüşünden sonra belli olacağını söyledi.

Zelenskiy, üçlü müzakereler sırasında siyasi ve askeri alanlarda görüşmeler yapıldığını belirterek, "Şunu belirtmek isterim ki az önce aldığım bilgiye dayanarak, askeri alandaki her üç yönünün de yapıcı olduğunu düşünüyorum, heyet döndüğünde daha fazla ayrıntı paylaşacağım." ifadesini kullandı.

Söz konusu görüşmelerde askeri alanda ilerlemelerin kaydedildiğini vurgulayan Zelenskiy, "Gelişmeler olduğunu görüyoruz ancak müzakereler zorlu geçtiği için şu an için pozisyonlar farklılık gösteriyor. Askeri alanda ilerleme olduğunu duydum, siyasi alanda ise diyalog oldu ve ilerlemeye karar verdik." diye konuştu.

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi yönünde olası bir ateşkes sağlanması durumunda süreci izleme mekanizmasıyla ilgili tarafların "neredeyse her konuda" anlaştığının altını çizerek, "Orada neredeyse her konuda anlaştılar. İzleme sürecinde kesinlikle ABD tarafı da yer alacak. Bence bu yapıcı bir sinyal." değerlendirmesini yaptı.

Taraflar, Donbas bölgesi ile Zaporijya Nükleer Enerji Güç Santrali hakkında farklı görüşlere sahip

Ukrayna'nın Donbas bölgesi ile Zaporijya Nükleer Enerji Güç Santrali hakkında tarafların farklı görüşlere sahip olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, görüşmelerde bu yönde ilerlemenin kaydedilmediğini dile getirdi.

Zelenskiy, "Ancak tekrar vurgulamak istiyorum ki ekibim bana her şeyi telefonda bildiremeyeceklerini, her şeyi bana bildirmek istediklerini ancak henüz bunu yapamayacaklarını söyledi. Dönüşlerinde daha fazla ayrıntı belli olacak." dedi.