80 ülke İşgal Planını kınadı

19 Şubat 2026, Perşembe 00:46
Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 22 Arap ülkesinin oluşturduğu BM Arap Grubu ve BM İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri de dahil 80’den fazla ülke ve kuruluş, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’da tek taraflı “arazi kayıt süreci” başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini “resmî hale getirecek” kararını “şiddetle” kınadı.

BM Arap Grubu ve İİT üyelerinin temsilcileri, New York’taki BM Genel Merkezi’nde kameraların karşısına çıkarak, “İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı varlığını genişletmeyi amaçlayan tek taraflı kararlarını ve önlemlerini şiddetle kınıyoruz. Bu tür kararlar, İsrail’in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine aykırıdır ve derhal geri alınmalıdır.” dedi.

New York-aa

İşgalciler hayvanları diri diri yaktı

EL Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil şehrinde bir ağılı kundaklaması sonucu çok sayıda koyunun telef olduğu bildirildi.”Filistin’in Sesi” radyosunda yer alan haberde, İsraillilerinin gece saatlerinde El Halil’in güneyindeki Sumuu köyüne baskın düzenlediği belirtildi.”Fanatik Yahudilerin Filistinlilere ait bir ağılı kundakladığı ve çıkan yangında çok sayıda koyunun telef olduğu kaydedildi. Öte yandan İsrail basınında yer alan haberde, yangından sonra bölgeye giden İsrail polisinin yangınla ilgili “soruşturma açtığı” yazıldı.

Haber Merkezi

 

