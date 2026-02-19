"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Trump henüz nihai İran kararını vermedi

19 Şubat 2026, Perşembe 11:37
ABD ordusunun bu hafta sonu İran'a saldırı düzenlemeye hazır olduğu ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz nihai kararını vermediği iddia edildi.

ABD'den Orta Doğu'ya çok sayıda savaş uçağı sevkiyatı
Pezeşkiyan: Biz savaşmak istemiyoruz ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz

 

CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, son günlerde Orta Doğu'da hava ve deniz askeri unsurlarının önemli ölçüde artırılmasının ardından Başkan Trump yönetimine askeri seçeneklerin kısa sürede hazır olabileceği yönünde brifing verildi.

 

Haberde, Trump'ın görüşmelerde hem askeri müdahale lehinde hem aleyhinde değerlendirmeler yaptığı ve danışmanlarına en uygun yolun ne olduğunu sorduğu aktarıldı.

Üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin çarşamba günü Beyaz Saray Durum Odası'nda İran konulu toplantı gerçekleştirdiği kaydedilen haberde, Trump'ın ayrıca özel temsilci Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner tarafından da İran ile görüşmeler hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.

Haberde, ordunun İran'a bu hafta sonu saldırı düzenlemeye hazır olduğu ancak Trump'ın henüz son kararını vermediği, ABD'nin bazı hava unsurlarının ise Birleşik Krallık'tan Orta Doğu'ya daha yakın noktalara kaydırıldığı, bölgeye ek deniz unsurlarının sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 28 Şubat'ta İsrail'e giderek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran ile yapılan müzakerelere dair bilgi vermesi bekleniyor.

Axios: Trump, İran'a ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey danışmanlarıyla bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la ilgili süreçte izlenecek adımları görüşmek üzere üst düzey danışmanlarıyla bir araya geldiği iddia edildi.

Axios'un 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray'da İran'a ilişkin gelişmeleri istişare etmek üzere yapılan toplantıya, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı ve gayriresmi danışmanı Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile diğer üst düzey yetkililer katıldı.

Toplantıda, İranlı yetkililerle bu hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan nükleer görüşmelere ilişkin Trump'a brifing verildi, izlenecek yol haritası ele alındı.

Trump'a ayrıca Rusya-Ukrayna müzakereleri ve bugün yapılması planlanan Gazze Barış Kurulu toplantısı hakkında da bilgi aktarıldı.

Yetkililer, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri operasyonunun, ocak ayında Venezuela'da düzenlenen operasyonun aksine, haftalar sürebilecek "geniş çaplı bir savaşa" dönüşebileceği değerlendirmesinde bulundu.

