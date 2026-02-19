Bakanlıktan faiz açıklaması: Geçmişten kalan ödemeler

Bakanlıktan faiz ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Son dönemde kamuoyunda Ocak ayına ilişkin faiz ödemelerine dair yapılan değerlendirmeler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, “Ocak ayında gerçekleşen yüksek faiz ödemesi, borçlanma maliyetlerinde ani artıştan veya program dönemindeki faiz artışlarından kaynaklanmamaktadır. Ocak ayında yapılan faiz ödemesinin yüzde 53’ü, 10 yıl önce ilk ihracı yapılan TÜFE’ye endeksli devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) vadesinde ödenen enflasyon farkından oluşmaktadır.” ifadesi kullanıldı.

Ankara-aa

*

Bütçede öncelik gıda değil, silâh

Derinleşen geçim krizine rağmen 2026 bütçesinde öncelik sosyal harcamalar yerine güvenlik ve savunmaya verildi. Güvenlik ve savunma harcamaları yıllık bazda %160 artarken, burs, harçlık, eğitim, sağlık, gıda ve barınma gibi alanlara yönelik transferler yalnızca %21 yükseldi. Ocak 2025’te 2,96 milyar TL olan güvenlik ve savunma harcamaları, Ocak 2026’da 7,71 milyar TL’ye çıktı. Artışın en dikkat çekici kalemi mühimmat oldu: 2025 Ocak’ta 58,6 milyon TL olan mühimmat harcaması, bu yıl 2,32 milyar TL’ye fırlayarak yaklaşık %3.858 arttı. BirGün’ün haberine göre bütçenin “güvenlikçi” yönelimi gayrimenkul yapım giderlerinde de görüldü. Bu kalemde harcamalar %503 artarak 1,95 milyar TL’ye yükseldi. Ayrıca NATO altyapısına yönelik gayrimenkul giderleri 22 bin TL’den 8,3 milyon TL’ye çıktı.

Haber Merkezi

*

Ekonomi yalanı çöktü

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ekonomi iyi olacak yalanı, yılın ilk ayında çökmüştür. Yılın ilk ayında bütçe 214,5 milyar lira açık verdi ve Ocak ayında faiz ödemeleri, bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 180 arttı” dedi.

Haber Merkezi