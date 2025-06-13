"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 HAZİRAN 2025 CUMA - YIL: 56

Avrupa Parlamentosu ilk kez Gazze'deki durumu "soykırım" olarak tanımlayacak

13 Haziran 2025, Cuma 14:28
Avrupa Parlamentosu (AP), 18 Haziran'daki Genel Kurul toplantısında "Gazze'deki soykırımı durdurmak: AB yaptırımlarının zamanı geldi" başlıklı oturum yapacak.

AP'deki Sol grubun basın sözcüsü Manus Carlisle'den alınan bilgiye göre, 16-19 Haziran'da Strazburg'da toplanacak AP, ilk kez Gazze'deki durumu "soykırım" olarak tanımlayacak.

"Gazze'deki soykırımın durdurulması: AB yaptırımlarının zamanı geldi" başlığıyla 18 Haziran'da düzenlenecek oturumda İsrail'e yaptırım çağrısında da bulunulacak.

Böylece bir Avrupa Birliği (AB) kurumu, ilk defa "soykırım" ifadesini kullanmış olacak.

AP'de daha önce de çok kez Gazze'deki durumla ilgili oturumlar yapılmış hatta 21 Mayıs'taki son oturumda milletvekillerini karşı karşıya getiren sert tartışmalar yaşanmıştı.

Bir grup, İsrail'e destek verirken diğerleri, AB'yi İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı sonlandırmaya, Avrupa halkını hükümetleri üzerindeki baskıyı artırmaya çağırmıştı.

"Netanyahu hala serbest"

Sol gruptan yapılan yazılı açıklamada da Gazze'deki durumun 1948 Soykırım Sözleşmesi uyarınca "soykırım" olarak tanımlanmasının Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, işgal altındaki topraklardaki İsrail uygulamalarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Özel Komitesi, Filistin İnsan Hakları Merkezi ve sayısız hukuk savunucusu ve soykırım çalışmaları alanında uzman akademisyenler tarafından desteklendiğine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından soykırım eylemlerini önlemek için kendisine dayatılan geçici tedbirleri görmezden geldi. Bu arada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş suçları ve Gazze halkını kasıtlı olarak aç bırakma suçlamalarıyla tutuklanması için verilen UAD emrine rağmen hala serbest." ifadeleri kullanıldı.

AA

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ICAN: İsrail'in sahip olduğu ve doğrulamadığı nükleer silahlar dünyayı riske atıyor

    ABD'den Panama ve Grönland "zorla'' alınabilir vurgusu

    Gazze'ye ilerleyen Mağrib Direniş Konvoyu Sirte'de durduruldu

    Avrupa Parlamentosu ilk kez Gazze'deki durumu "soykırım" olarak tanımlayacak

    OHAL gerekçesiyle İsrail, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı, Cuma namazı kılınamadı

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

    Trump'tan İran'a: Durum daha da kötüleşecek, bir sonraki saldırılar daha da acımasız olacak

    ABD'nin İsrail Büyükelçiliği çalışanlarını uyardı: Sığınaklarda kalın

    İsrail İran'a saldırdı: İran Genelkurmay Başkanı, üst düzey askeri yetkililer, 6 nükleer bilim insanı ve siviller öldü

    İran: İsrail'e sert karşılık vereceğiz

    Kudüs Patriği: Vahşeti akıl almıyor - İtalya: Gazze’deki durum kabul edilemez

    Yoksulluk sona ermeden çocuk işçilik bitmez

    Emekliler: Ekonomik krizin sorumlusu değiliz

    Cezaevleri nüfusu 34 şehri geçti

    'Bayramda yazılan cezalar iptal edilebilir'

    Hindistan'ın yolcu uçağı kalkışından 5 dakika sonra düştü: 241 kişi öldü, sadece 1 kişi kurtuldu

    ABD medyası: İsrail, İran'a saldırmayı planlıyor

    5. kattan otomobilin üzerine düştü: 'Allah'a şükür şu an durumu çok iyi'

    Turistik Karaelmas Ekspresi ilk seferine çıkıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Said Nursi'yi tanımamak bedbahtlıktır
    Genel

    Kudüs Patriği: Vahşeti akıl almıyor - İtalya: Gazze’deki durum kabul edilemez
    Genel

    Cezaevleri nüfusu 34 şehri geçti
    Genel

    Emekliler: Ekonomik krizin sorumlusu değiliz
    Genel

    'Bayramda yazılan cezalar iptal edilebilir'
    Genel

    Yoksulluk sona ermeden çocuk işçilik bitmez
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İsrail İran'a saldırdı: İran Genelkurmay Başkanı, üst düzey askeri yetkililer, 6 nükleer bilim insanı ve siviller öldü
    Genel

    ABD'nin İsrail Büyükelçiliği çalışanlarını uyardı: Sığınaklarda kalın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.