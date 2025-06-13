Avrupa Parlamentosu ilk kez Gazze'deki durumu "soykırım" olarak tanımlayacak

Avrupa Parlamentosu (AP), 18 Haziran'daki Genel Kurul toplantısında "Gazze'deki soykırımı durdurmak: AB yaptırımlarının zamanı geldi" başlıklı oturum yapacak.

AP'deki Sol grubun basın sözcüsü Manus Carlisle'den alınan bilgiye göre, 16-19 Haziran'da Strazburg'da toplanacak AP, ilk kez Gazze'deki durumu "soykırım" olarak tanımlayacak.

"Gazze'deki soykırımın durdurulması: AB yaptırımlarının zamanı geldi" başlığıyla 18 Haziran'da düzenlenecek oturumda İsrail'e yaptırım çağrısında da bulunulacak.

Böylece bir Avrupa Birliği (AB) kurumu, ilk defa "soykırım" ifadesini kullanmış olacak.

AP'de daha önce de çok kez Gazze'deki durumla ilgili oturumlar yapılmış hatta 21 Mayıs'taki son oturumda milletvekillerini karşı karşıya getiren sert tartışmalar yaşanmıştı.

Bir grup, İsrail'e destek verirken diğerleri, AB'yi İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı sonlandırmaya, Avrupa halkını hükümetleri üzerindeki baskıyı artırmaya çağırmıştı.

"Netanyahu hala serbest"

Sol gruptan yapılan yazılı açıklamada da Gazze'deki durumun 1948 Soykırım Sözleşmesi uyarınca "soykırım" olarak tanımlanmasının Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, işgal altındaki topraklardaki İsrail uygulamalarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Özel Komitesi, Filistin İnsan Hakları Merkezi ve sayısız hukuk savunucusu ve soykırım çalışmaları alanında uzman akademisyenler tarafından desteklendiğine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından soykırım eylemlerini önlemek için kendisine dayatılan geçici tedbirleri görmezden geldi. Bu arada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş suçları ve Gazze halkını kasıtlı olarak aç bırakma suçlamalarıyla tutuklanması için verilen UAD emrine rağmen hala serbest." ifadeleri kullanıldı.