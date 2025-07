İsrail, İngiltere'de tencere ve tavalarla protesto edildi

Yardım girişine izin vermeyerek Gazze halkını açlığa mahkum eden İsrail ve bu ülkeye silah satışını sürdüren İngiltere, Londra'da tencere ve tavalarla protesto edildi.

"Filistin Dayanışma Kampanyasının (PSC)" çağrısıyla İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Eylemciler, tencere ve tavalara vurarak, yardım girişine izin vermeyip Gazze halkını açlığa mahkum eden İsrail'i ve bu ülkeye silah satmayı sürdüren İngiltere'yi protesto etti.

İngiltere'nin Filistin devletini tanımamasına da tepki gösterilen eyleme, iktidardaki İşçi Partisinin bir önceki lideri Jeremy Corbyn ile The Crown dizisi ve Uçurtma Avcısı filminin oyuncusu Khalid Abdalla da katıldı.

PSC'nin eylemi öncesinde Downing Sokağı'nın yanındaki Kral Charles Sokağı'nda da "İşgal Karşıtı İngiliz Yahudileri Platformu (Na'amod)", İsrail'e yaptırım çağrısıyla eylem düzenledi. Protestocular, İngiltere Dışişleri Bakanlığının bulunduğu Kral Charles Sokağı'nda tencere ve tavalara vurarak İngiltere'nin Filistin politikasını eleştirdi.

İki grup da ellerindeki tencere ve tavaları Downing Sokağı girişine bıraktı.

"RAF, İsrail soykırımını engellemek için uçarsa meşru olur"

Eylemcilere seslenen PSC Başkanı Ben Jamal, bugün İngiltere'deki 15 şehirde benzer eylemlerin yapıldığını söyledi.

Jamal, Gazze'de yaşayanların açlığa zorlandığını belirterek, "Gazze halkının ulaşabileceği mesafede yeteri kadar gıda var. Onlara on yıllardır baskı yapan, 'Nehirden denize tek bir millet' diyen, Filistinlilerin hiçbir hakkı olmadığını söyleyen ideoloji yüzünden onlara verilmiyor." diye konuştu.

İngiltere hükümetini, Gazze'deki soykırımın aktif katılımcısı olmakla suçlayan Jamal, "Dışişleri Bakanı David Lammy, her gün Gazze üzerinde uçan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) uçaklarının İsrail ordusuna bilgi verdiğini yalanladı. Neden ve nasıl hala Gazze üzerinde uçuyorlar? Bu uçakların Gazze üzerinde uçması ancak Filistinlilere yardım götürürse ve İsrail ordusunun soykırımını engellerse ahlaki olarak meşrudur." dedi.

"Birleşmiş Milletler hiçbir güce sahip değil"

Clive isimli eylemci, İsrail'in ayrım gözetmeksizin saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etti.

İngiltere ve Batı hükümetlerinin adım atmamasına tepki gösteren Clive, "Gazze'nin 'İsrail cennetine' dönüşeceği hayali kapsamında harekete geçildiği görülüyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de yardım dağıtımı sırasında Filistinlileri öldürdüğüne dikkati çeken Clive, "Uluslararası Ceza Mahkemesi ve tarafsız kurumlar, bunun bir soykırım olduğunu, savaş suçu işlendiğini söyledi. Ama kimse bir adım atmıyor. Birleşmiş Milletler hiçbir güce sahip değil. Statüko devam ediyor. İsrail öldürmeye devam ediyor. Sadece Hamas savaşçılarını değil ayrım gözetmeden her yaştan masum çocuk, kadın ve erkekleri öldürüyor. Kimse durdurmuyor. Yapmaya devam ediyorlar. Bu korkunç." diye konuştu.

Paul isimli eylemci de Gazze'nin bombalanması, çocukların öldürülmesi ve insanların açlığa mahkum edilmesi haberlerinin kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.

"Her şey 7 Ekim'de başlamadı." diyen Paul, İsrail'in Filistinlilere on yıllardır baskı yaptığını vurguladı. Paul, "Batı Şeria'da insanlar evlerinden çıkarıldı, saldırıya uğradı, kışkırtıldı. Gazze'de yaklaşık 20 yıldır abluka altında yaşıyorlar. İsrail, Gazze'ye giren ve oradan çıkan her şeyi kontrol ediyor. İnsanlar Gazze'den çıkamıyor, balıkçılar balık tutmaya gidemiyor." dedi.

Paul, İsrailli bakanların açıkça etnik temizlik ve soykırımdan söz ettiğini belirterek, "Filistinli mahkumlara işkence yapmanın normal olduğunu utanmadan söylüyorlar." diye konuştu.