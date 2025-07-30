30 Temmuz 2025, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Şüphesiz ki Kur’ân’ı Biz indirdik ve onu koruyacak olan da Biziz.
Hicr Suresi:9
HADİS:
Şehitler, Allah katında ve gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı Kıyamet Gününde Arş'ın gölgesinde miskten bir tepe ve yakuttan minberler üzerinde otururlar...
Camiü’s-Sağir, No: 2465
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