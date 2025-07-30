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30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

30 Temmuz 2025, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Şüphesiz ki Kur’ân’ı Biz indirdik ve onu koruyacak olan da Biziz.

Hicr Suresi:9

HADİS:

Şehitler, Allah katında ve gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı Kıyamet Gününde Arş'ın gölgesinde miskten bir tepe ve yakuttan minberler üzerinde otururlar...

Camiü’s-Sağir, No: 2465

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