Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Şüphesiz ki Kur’ân’ı Biz indirdik ve onu koruyacak olan da Biziz.

Hicr Suresi:9

HADİS:

Şehitler, Allah katında ve gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı Kıyamet Gününde Arş'ın gölgesinde miskten bir tepe ve yakuttan minberler üzerinde otururlar...

Camiü’s-Sağir, No: 2465