"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

''Avrupa uyandı''

28 Ocak 2026, Çarşamba 12:39
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın birlikteliğinin Grönland için yapılan müzakerelerde başarıya ulaşılmasına katkı sağladığını belirterek, "Avrupa uyandı." ifadesini kullandı.

Merz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

"Avrupa uyandı." ifadesini kullanan Merz, Avrupa'daki birlikteliğin Grönland için yapılan müzakerelerin başarıya ulaşmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

Almanya'nın, NATO ortağı olarak Yüksek Kuzey'in güvenliği için daha güçlü çaba sarf edeceğini aktaran Merz, bu konuda Frederiksen ve Nielsen'e güvence verdiğini belirtti.

Alman hükümet çevrelerinin verdiği bilgiye göre Merz, Welt gazetesinin düzenlediği ve basına kapalı yapılan Ekonomi Zirvesi kapsamında Frederiksen ve Nielsen ile bir araya geldi.

AA

Okunma Sayısı: 331
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şark Fatihi: Kazım Karabekir

    Edi Rama'nın Netanyahu övgülerine tepkiler büyüyor

    2 dişi, hamburgerden çıkan kemik sebebiyle kırıldığı için 1 milyon liralık dava açtı

    Fenerbahçe, FCSB deplasmanında

    ''Avrupa uyandı''

    Basra Körfezi'ndeki askeri yığılmaya ilişkin BM'den açıklama: Gerçekten çok endişeliyiz

    Netanyahu yine tehdit etti: "İran'a daha önce görmediği bir güçle karşılık vereceğiz"

    Petro: Maduro ülkesine iade edilsin

    Amerika imparatorluğa mı dönüyor?

    Ahlak ve adalete dönüş çağrısı

    Para ‘pul’ oldu

    Obama ve Clinton: Ayağa kalkın

    ABD-İsrail planı işlemeye devam ediyor

    Karadeniz açıklarındaki 3,8 büyüklüğündeki deprem Trabzon'da da hissedildi

    101 bin rakamı sevindirir mi?

    İran'da dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı

    Trump: Şara ile "çok iyi" bir görüşme gerçekleştirdik

    "ABD ile Çin arasında seçim yapmayacağım"

    Muğla'da hortum sebebiyle seralarda hasar oluştu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Karadeniz açıklarındaki 3,8 büyüklüğündeki deprem Trabzon'da da hissedildi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Obama ve Clinton: Ayağa kalkın
    Genel

    Ahlak ve adalete dönüş çağrısı
    Genel

    Para ‘pul’ oldu
    Genel

    ABD-İsrail planı işlemeye devam ediyor
    Genel

    ''Avrupa uyandı''
    Genel

    Edi Rama'nın Netanyahu övgülerine tepkiler büyüyor
    Genel

    Fenerbahçe, FCSB deplasmanında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.