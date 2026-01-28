"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Netanyahu'dan İran'a tehdit

28 Ocak 2026, Çarşamba 09:29
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin muhtemel saldırısının gündemde olduğu İran'ın İsrail'e saldırmasının ciddi bir hata olacağını ileri sürerek böyle bir durumda "İran'ın daha önce görmediği bir güçle karşılık verecekleri" tehdidinde bulundu

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin dün teslim edilmesinin ardından bugün İsrail Başbakanlığı Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın bir karar vereceğini, İsrail'in ise kendi kararını vereceğini belirten Netanyahu, gelişmeleri takip ettiklerini ve her türlü duruma hazırlıklı olduklarını ileri sürdü.

Netanyahu, İran ekseninin yeniden toparlanmaya çalıştığını ve Tahran'ın İsrail'e herhangi bir saldırı düzenlemesinin "ciddi bir hata" olacağını öne sürerek böyle bir saldırıyla karşılaşmaları durumunda İran'a daha önce hiç görmedikleri bir güçle karşılık verme tehdidinde bulundu.

Basın mensuplarının Trump'tan İran saldırısını ertelemesini istediği yönündeki haberleri sorması üzerine Netanyahu, "Trump ile yaptığım görüşmeler hakkında yorum yapma niyetinde değilim." ifadesini kullandı.

Gazze anlaşması

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki sağ ve ölü tüm İsrailli esirlerin geri dönüşünün tamamlandığını hatırlatarak İsrail'in Ürdün sınırından Akdeniz'e kadar olan toprakları kontrol edeceğini öne sürdü.

Netanyahu, "bölgeye Türk ve Katarlı askerlerin konuşlandırılmayacağını ve bu aşamada Hamas'ın silahsızlandırılmasına odaklandıklarını" iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın planına rağmen Netanyahu, Hamas silahsızlandırılmadan ve Gazze askerden arındırılmadan yeniden inşanın başlamasına müsaade etmeyeceklerini, bunu "kolay ya da zor yoldan" sağlayacaklarını savundu.

İsrail Başbakanı, savaşın bir döneminde mühimmatlarının kalmadığını ve askerlerinin mühimmat sıkıntısından dolayı öldürüldüğünü öne sürerek kısmi ambargo nedeniyle eski ABD Başkanı Joe Biden'ı ve yönetimini suçladı.

Suudi Arabistan'la normalleşme konusuna ilişkin sorulan soruya yanıt veren Netanyahu, Riyad yönetiminin Katar ve Türkiye ile yakınlaşmasını takip ettiklerini, "Suudi Arabistan'ın güçlü bir İsrail istemesi şartıyla, Suudi Arabistan ile bir anlaşmaya varılması" arzusunda olduğunu öne sürdü.

Eski ABD Başkanı Biden'ın Temsilcisi'nden yalanlama

Konuşmanın hemen ardından, eski ABD Başkanı Biden'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Amos Hochstein'den Netanyahu'nun Biden yönetimini suçlamasına ilişkin yalanlama geldi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hochstein "Netanyahu hem doğruyu söylemiyor hem de İsrail'i en savunmasız anında kelimenin tam anlamıyla kurtaran bir başkana karşı nankörlük ediyor." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ahlak ve adalete dönüş çağrısı

    Para ‘pul’ oldu

    Obama ve Clinton: Ayağa kalkın

    ABD-İsrail planı işlemeye devam ediyor

    Netanyahu'dan İran'a tehdit

    Karadeniz açıklarındaki 3,8 büyüklüğündeki deprem Trabzon'da da hissedildi

    İran'da dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı

    Trump: Şara ile "çok iyi" bir görüşme gerçekleştirdik

    "ABD ile Çin arasında seçim yapmayacağım"

    Muğla'da hortum sebebiyle seralarda hasar oluştu

    İtalya'da toprak kayması: Yüksek risk devam ediyor

    ABD uçak gemisi Orta Doğu’da

    Hukuk fakülteleri için bir utanç

    AYM kararını tanımamak yeniçeri isyanıdır

    Şara Moskova'yı ziyaret edecek

    Meteorolojiden Karadeniz ve Ege için uyarı

    ABD'de şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuklar: Ölü sayısı 30'a yükseldi

    Endonezya Ponorogo'da 5,7 büyüklüğünde deprem

    Trump: Güney Kore'ye yönelik tarifeleri yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Karadeniz açıklarındaki 3,8 büyüklüğündeki deprem Trabzon'da da hissedildi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Obama ve Clinton: Ayağa kalkın
    Genel

    Netanyahu'dan İran'a tehdit
    Genel

    ABD-İsrail planı işlemeye devam ediyor
    Genel

    Para ‘pul’ oldu
    Genel

    Ahlak ve adalete dönüş çağrısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.