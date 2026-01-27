"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Şara Moskova'yı ziyaret edecek

27 Ocak 2026, Salı 10:05
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, çarşamba günü Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği bildirildi.

Suriye basınında yer alan habere göre, özel yayın yapan Suriye TV, Cumhurbaşkanı Şara'nın çarşamba günü Moskova'ya gideceğini ve Putin ile görüşeceğini duyurdu.

Haberde ziyarete ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Söz konusu ziyaretle ilgili olarak Suriye ya da Rusya makamlarından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşşar Esed rejiminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şara Moskova'yı ziyaret edecek

    Meteorolojiden Karadeniz ve Ege için uyarı

    ABD'de şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuklar: Ölü sayısı 30'a yükseldi

    Endonezya Ponorogo'da 5,7 büyüklüğünde deprem

    Trump: Güney Kore'ye yönelik tarifeleri yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum

    Barış Kurulu değil, paylaşım kurulu

    Demirel, Kürt meselesini çözmek için çok uğraştı

    Ekonomik reformlar sosyal adaletle yürümeli

    Eğilmez: Arz-talep dengesi bozuldu

    Küresel kuralsızlık yeni tehdit

    Tehlikeli gelişmeler

    ABD çalkalanıyor

    YPG ile olan ateşkes 15 gün uzatıldı

    Bağımlılıkla mücadelede geç kaldık

    Meteoroloji'den yurdun kuzey kesimlerine kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Rusya’dan Venezuela ordusuna 'Maduro’ya ihanet ettiniz' suçlaması

    Wall Street Journal: Çin ordusunun en kıdemli generali, nükleer sırları ABD'ye verdi

    İran’da can kaybı 5 bin 800’ü aştı

    Altında ve gümüşte rekor üstüne rekor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Demirel, Kürt meselesini çözmek için çok uğraştı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD çalkalanıyor
    Genel

    Küresel kuralsızlık yeni tehdit
    Genel

    Tehlikeli gelişmeler
    Genel

    Trump: Güney Kore'ye yönelik tarifeleri yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum
    Genel

    Barış Kurulu değil, paylaşım kurulu
    Genel

    Eğilmez: Arz-talep dengesi bozuldu
    Genel

    Ekonomik reformlar sosyal adaletle yürümeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.