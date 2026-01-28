Obama ve Clinton: Ayağa kalkın

ABD’nin Minneapolis kentinde, yaklaşık iki hafta içinde iki kişinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Polisi (ICE) tarafından vurularak öldürülmesi, kitlesel protesto gösterilerine yol açarken, siyasette de Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki tansiyonu tırmandırdı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, olaylarda Alex Pretti’nin öldürülmesini “yürek burkan trajedi” olarak nitelendirdi, bunun parti ayrımı olmaksızın her Amerikalı için “ABD’nin temel değerlerinin giderek daha fazla saldırı altında olduğunu gösteren bir uyarı ikazı” olduğunu kaydetti. Obama, “Her Amerikalı Minneapolis ve ülkenin diğer bölgelerindeki barışçıl protesto dalgasını desteklemeli ve onlardan ilham almalıdır” ifadelerini kullandı. Eski ABD Başkanı Bill Clinton da ABD’nin son haftalarda “asla yaşanacağını düşünmediği korkunç olaylara sahne olduğuna” dikkat çekerek, “250 yıl sonra özgürlüklerimizden feragat edersek, onları asla geri alamayabiliriz. Amerikan demokrasisinin vaadine inanan hepimizin ayağa kalkması, sesimizi yükseltmesi ve ulusumuzun hâlâ ‘Biz Halka’ ait olduğunu göstermesi gerekiyor” sözlerini kaydetti.

