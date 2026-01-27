Barış Kurulu değil, paylaşım kurulu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze’deki imar planlarına tepki göstererek, iktidara seslendi. Arıkan, “Bu alçak plana ve işgale karşı ‘One Minute Kushner’ demeniz için illa Davos’ta olmanıza gerek yok” dedi.

Arıkan, Gazze Barış Kurulu’na ilişkin, “Gazze Barış Kurulu, sözde bu kurul Gazze’de savaşı bitirecek, ablukaya son verecekti. Bu kurul, bir emlak şirketinde. Bu kurulun başında ise Trump var. ‘Gazze denize sıfır bir mülk, çok değerli olabilir. İsrail’in yerinde olsam insanları oradan çıkarmak için her şeyi yapardım’ diyen siyonist aşığı, aynı zamanda Trump’ın damadı Jared Kushner var. Trump bu kurulun adeta her şeyi. Niyeti Gazze’ye barış getirmek mi? Bu düpedüz bir işgaldir. Gazze’ye, Filistin’e ve bu davaya ihanettir. Bu Barış Kuruluna üye olmayı kabul eden bölge ülkelerine sesleniyorum: Siz sahada var mıydınız ki masada Gazze’yi vermeye cüret edeceksiniz! Siz Gazze’yi çıkarsız düşündünüz mü ki mazlumları düşüneceksiniz? Avrupa ülkelerinin reddettiği bu kurulu siz hangi yüzle kabul ettiniz? Hiçbir Müslüman lider, bu kurula katılma konusunda Trump’a direnç gösteremediler” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka