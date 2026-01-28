Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sen Kur’ân’ı okuduğunda, seninle âhirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. İsrâ Suresi: 45 HADİS: İlim dindir, namaz da dindir. O halde bu ilmi kimden aldığınıza ve bu namazı nasıl kıldığınıza dikkat edin. Çünkü siz Kıyamet gününde bunlardan sorguya çekileceksiniz. Camiü’s-Sağir, No: 2761

