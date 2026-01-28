ABD-İsrail planı işlemeye devam ediyor

Suriye başta olmak üzere Orta Doğu’nun yeniden dizaynına ilişkin Washinghton planı, bölgenin yanı sıra içeride de işlemeye devam ediyor. Son dönem “Suriye’de yükselen tansiyon, içerideki süreç bitiyor mu?” sorusunu akıllara getirirken sürecin aktörlerinden gelen karşılıklı salvolar da bu soruların pekişmesine sebep oldu.

Erdoğan-Bahçeli iktidarının iç siyaseti çözüm tartışmasıyla yeniden dizayn etmekten başka şansı kalmadığı, ABD’nin bölgesel planlarına sadık olduğunu göstermeye çalıştığı anlaşılıyor. Kürt hareketine karşı havuç-sopa taktiğini devreye sokan iktidar cephesi, bir yandan komisyon raporu, kardeşlik söylemleri, Öcalan vurgusu ile havuç uzatıyor. Öbür yanda ise çizdiğimiz sınırların dışına çıkmayın denilerek sopa gösteriliyor. BirGün’ün haberine göre, bu çerçevede komisyon tartışmaları, İmralı tutanaklarının açıklanması ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son çıkışlarının tesadüf olmadığı belirtilirken, muhalefetin bölünmesi ve ekonomik-sosyal problemlerin geri plana itilmesi amaçlanıyor. Ancak eleştiriler, mevcut yönetim anlayışı değişmeden, demokrasi, hukuk ve hürriyetler alanındaki problemler çözülmeden ülkede kalıcı barış ve normalleşmenin sağlanamayacağı yönünde yoğunlaşıyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 214

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.