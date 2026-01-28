"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Ahlak ve adalete dönüş çağrısı

28 Ocak 2026, Çarşamba 10:02
AYM Başkanı Kadir Özkaya, küresel barış ve ortak geleceğin ahlâk ve adaletin hâkim kılınmasına bağlı olduğunu vurgulayarak, insanı merkeze alan bir hukuk kültürü çağrısı yaptı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Cezayir Anayasa Mahkemesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Anayasa Yargısı Konferansının 19’uncu Büro Toplantısı’na katıldı. 

Özkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, “Karşılıklı anlayış, güven ve dostluk ruhuyla kurduğumuz ilişkilerin tarafların menfaatine olacağına yürekten inanıyorum. Kurumlarımız arasındaki temaslar anayasa yargısının gelişimine hizmet ederek hukukun üstünlüğü ve insan hakları yargısının güçlenmesine vesile olacaktır” dedi. 

Özkaya, anayasa mahkemelerinin içtihat ve uygulama örneklerinin paylaşılmasının anayasa ve insan hakları yargısının gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

İnsanı merkeze alan hukuk anlayışı şart

Konuşmasında küresel ölçekte yaşanan gelişmelere değinen Özkaya, “İnsanlığın ortak geleceğinin, adil ve kalıcı barışın ancak yeryüzünde ahlâkî değerlere ve adalete dönülmesiyle, adaletin ve ahlâkın hâkim kılınmasıyla mümkün olabileceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla hukuk insanları karşılıklı güven içinde adalet ve ahlâk odaklı bir anlayışla hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi için bir arada olmalı ve çaba sarf etmeliyiz. İnsanı merkezine alan, güvenlik ve temel hak ve özgürlük dengesini bozmayan hukuk devleti anlayışını özümseyip içselleştirmiş bir hukuk kültürünü yaygınlaştırmanın gayreti içinde olmalıyız” ifadesini kullandı.

Ankara - Anka

