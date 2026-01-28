"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Petro: Maduro ülkesine iade edilsin

28 Ocak 2026, Çarşamba 12:16
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkesine iade edilmesi gerektiğini belirtti.

Başkent Bogota'da basına açıklamalarda bulunan Petro, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini eleştirdi ve Maduro'nun iade edilmesi çağrısını yineledi.

 

Petro, "(Nicolas Maduro) İade etmeliler. Kendisi bir Amerikan mahkemesi tarafından değil, bir Venezuela mahkemesi tarafından yargılanmalıdır." ifadesini kullandı.

ABD'nin 3 Ocak'taki Venezuela'ya hava saldırısını hatırlatan Petro, "Caracas'ı bombalamak sadece Maduro'ya karşı değil doğrudan Venezuela'yı hedef alan bir eylemdir. Böyle bir şey nasıl akıllarına gelebilir? Bolivar'ın vatanını bombalamak, bu bir lekedir. Maduro ABD hapishanelerinde ölse bile onunla sınırlı kalmaz, bu tarihi bir leke olur ve asla unutulmaz." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'in uluslararası krizleri çözmede etkisiz kaldığını belirten Petro, Gazze'deki savaşı durduramayan örgütün bir "çöküş" sürecinde olduğunu söyledi.

Bogota'daki Bolivar Meydanı'nda yaptığı tarihi konuşmaya atıfta bulunan Petro, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik normalde çok daha sert ifadeler kullanacağını ancak şubat ayındaki Beyaz Saray randevusu nedeniyle söylemini yumuşattığını itiraf etti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

AA

