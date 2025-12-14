Avustralya-Sydney'deki silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 2'si polis 29 kişi yaralandı- Dünyadan ilk açıklamalar

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 2'si polis 29 kişi yaralandı.

NSW polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin de yaralı olduğu kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bondi Plajı'ndaki durumun "şok edici ve üzücü" olduğunu, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Albanese, bölge sakinlerine polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Polisin, tekne ve helikopterlerle denetlediği bölgeye "şüpheli cisimlerin" incelenmesi için özel ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

Avustralyalı yetkililerden açıklamalar

Albanese, düzenlediği basın toplantısında da Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirttiği bu saldırıyı, terör eylemi olarak nitelendirerek Yahudi toplumunun yanında olduklarını söyledi.

Albanese, polisin ve güvenlik güçlerinin konuyla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü kaydetti.

İsrailli yetkililerin Avustralya'yı antisemitizm tehdidiyle yeterince ilgilenmemekle suçlamasına ilişkin soruya Albanese, "Bu tehdidi ciddiye aldık ve harekete geçmeye devam ettik." yanıtını verdi.

Albanese, güvenlik kurumlarının tavsiyelerine uygun şekilde özel önlemler aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini belirtti.

NSW Başbakanı Chris Minns de düzenlediği basın toplantısında, Sydney'de yerel saatle 18.47'de meydana gelen silahlı saldırıda 11 kişinin öldüğünü, saldırganlardan birinin öldüğünü açıkladı.

Minns, saldırının Sydney'deki Yahudi topluluğunu hedef almak üzere tasarlandığını kaydetti.

Yürütülen soruşturmanın "karmaşık olduğunu ve yeni başladığını" söyleyen Minns, henüz tüm soruların cevabı olmadığını söyledi.

NSW Komiseri Mal Lanyon da yaptığı açıklamada, saldırıda 2'si polis 29 kişinin yaralandığını ifade etti.

Lanyon, saldırının "terör olayı" olarak ele alındığını belirterek, "Üçüncü bir saldırgan olduğunu doğrulayamam ancak her yere didik didik bakacağız." diye konuştu.

Yaralı ve ölenlerin kimliğine ilişkin bilgi veremeyeceğini ancak detaylı soruşturma yürüteceklerini belirten Lanyon, saldırganların kullandığı silahların uzun namlulu olduğunu ancak bu konuda detayları henüz paylaşamayacaklarını söyledi.

Lanyon, saldırının ardından polisin, Bondi Plajı yakınlarındaki bir araçta "el yapımı bomba" olduğu düşünülen çok sayıda cisim tespit ettiğini ve bomba imha ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

ABC News'ün haberine göre, polis, bomba imha ekiplerinin tespit edilen patlayıcıları olay yerinden uzaklaştırdığını ve olay yerinin inceleme ekiplerine devredildiğini açıkladı.

Basın toplantısında şüphelilerin kimliği doğrulanmadı

Lanyon, sosyal medyada saldırganın kimliğine ilişkin paylaşımlardan haberdar olduklarını belirtse de bu konuda herhangi bir bilgi vermedi.

Lanyon, sükunet çağrısı yaparak, "İntikamın sırası değil." ifadesini kullandı.

ABC News'ün haberine göre, güvenlik güçlerinden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, şüphelilerden birinin Sydney kentinin güneybatısındaki Bonnyrigg bölgesinde yaşayan Naveed Akram olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Yetkili, polisin, Akram'ın evine baskın düzenlediğini ifade etti.

Avustralya'da Müslüman topluluklar saldırıyı kınadı

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi adlı kuruluştan yapılan açıklamada da saldırı kınanarak saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırganların sorumlu tutulması çağrısında bulunularak, "Müslüman Avustralyalılar dahil tüm Avustralyalıların birlik, şefkat ve dayanışma içinde" olması gerektiği aktarıldı.

Avustralya Ahmadiyya Müslüman Topluluğu (ACMA) adlı kuruluştan yapılan açıklamada da saldırı nedeniyle üzüntü duyulduğuna işaret edilerek, ölenlerin yakınlarına taziye, yaralılara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Açıklamada, ayrılık ve korkuyu amaçlayan şiddet eylemlerinin Avustralya'da yeri olmadığı bildirildi.

Türkiye, Avustralya'daki terör saldırısını en güçlü biçimde kınadı

Dışişleri Bakanlığı, New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki bir plajda düzenlenen ve ilk belirlemelere göre 11 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Avustralya'nın Sydney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, saldırıda ölenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dilekleri sunuldu, yaralılara acil şifalar dilendi.

Açıklamada, "Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede işbirliğine bağlılığımızı yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen saldırıyı lanetledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Avustralya'nın Sydney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Avustralya halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türlüsüne karşıyız. Terörle mücadelede dayanışmamızı bir kere daha ifade ediyoruz."

İngiltere ve İrlanda'dan plajdaki silahlı saldırının ardından Avustralya'ya destek açıklaması

İngiliz ve İrlandalı liderler, Sydney kentindeki plajda 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından Avustralya'ya başsağlığı ve destek açıklaması yaptı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Avustralya'dan gelen haberler çok üzücü. Birleşik Krallık, Bondi Plajı'ndaki korkunç saldırıdan etkilenen herkese başsağlığı dileklerini ve düşüncelerini iletiyor." ifadelerini kullandı.

Starmer, gelişmelerle ilgili sık sık bilgilendirildiğini belirtti.

İngiliz ana muhalefet lideri Kemi Badenoch, paylaşımında "Alçak bir terör saldırısına benziyor." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin üçüncü büyük partisi Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey de paylaşımında "Bondi Plajı'ndaki iğrenç saldırı nedeniyle dehşete düştüm. Dualarım, trajik şekilde öldürülenlerin aileleriyle birlikte." değerlendirmesinde bulundu.

"Herhangi bir İrlanda vatandaşının doğrudan etkilendiğine ilişkin bilgi edinmedik"

İrlanda Başbakanı Micheal Martin de paylaşımında Avustralya'ya desteklerini ileterek, "Sydney'deki Bondi Plajı'nda 10 kişinin öldüğü saldırıdan dolayı şok içindeyim. Dualarım, ölenlerin aileleri, yaralananlar, ilk yardıma koşanlar ve Avustralya halkıyla birlikte." ifadelerini kullandı.

Martin, bu tür şiddet ve nefret eylemlerinin hiçbir şekilde hoş görülemeyeceğini vurguladı.

İrlanda Dışişleri, Savunma ve Ticaret Bakanı Helen McEntee de paylaşımında destek ve başsağlığı mesajlarını ileterek, "Şu ana kadar herhangi bir İrlanda vatandaşının bu korkunç olaydan doğrudan etkilendiğine ilişkin bilgi edinmedik ancak Sydney'deki konsolosluğumuz, yaşananları yakından takip ediyor." açıklamasında bulundu.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyalet polisi, Sydney'deki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si polis 11 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada, iki zanlıdan birinin yaşamını yitirdiği, yaralanan diğer şüphelinin gözaltında olduğu bildirilmişti.

Lübnan, Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sidney kentinde 11 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı kınadığı bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Avn, Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Başta yaşam hakkı olmak üzere insani değerlerin evrensel ve değişmez ilkeler olduğunu vurgulayan Avn, "Gazze'de, Lübnan'ın güneyinde ya da dünyanın herhangi bir yerinde masum sivilleri hedef alan her türlü saldırıyı kınıyor ve reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Avn, terörle mücadele çağrısında bulundu.