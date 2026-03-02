Güney Sudan'da silahlı saldırı: 169 ölü, 50 yaralı

Güney Sudan'ın Ruweng İdari Bölgesi'ndeki Abiemnom ilçesine düzenlenen silahlı saldırıda 169 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Bölgenin Enformasyon Bakanı James Monyluak Mijok, dün Birlik Eyaleti'nden gelen düzinelerce silahlı gencin Ruweng İdari Bölgesi'ndeki Abiemnom ilçesinde pazar meydanlarını ve evleri ateşe verdiğini söyledi. Mijok, aralarında 2 üst düzey yetkilinin de bulunduğu, 169 kişinin saldırılarda öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını belirtti. Ordunun saldırganları bölgeden çıkardığını aktaran Mijok, Abiemnom ilçesi yetkililerinin şu anda bölgenin tam kontrolünü ele geçirdiğini ifade etti. Saldırıyı kınayan Mijok, Birlik Eyaleti'ne "suçluları adalete teslim etmesi" çağrısında bulundu. Ruweng İdari Bölgesi Hükümeti, saldırının ardından 3 günlük "yas" ilan etti. AA

Okunma Sayısı: 251

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.