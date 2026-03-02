"Arap ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdur"

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, İran’ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulunarak bölgedeki gerilimin azaltılmasını istedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdulati, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Umman, Bahreyn, Irak, Ürdün ve Suriye dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Açıklamada, Abdulati’nin, Mısır’ın Arap ülkeleriyle tam dayanışma içinde olduğunu yinelediği ve “haksız saldırıları” kınadığı belirtildi.

Abdulati, “İran’ın Arap devletlerini hedef almayı derhal durdurmasının gerekliliğini” vurgulayarak “bölgedeki gerilimin düşürülmesi, azami itidal gösterilmesi ve diyaloğa öncelik verilmesi” çağrısında bulundu.

Devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve uluslararası hukuk ilkeleri ile BM Şartı’na tam uyulmasının önemine işaret eden Abdulati, bunun “tehlikeli durumu kontrol altına almaya ve çatışmanın tırmanmasını önlemeye katkı sağlayacağını” ifade etti.

Kuveyt, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Bahreyn, Umman, Ürdün, Suriye ve Irak, 3 gündür ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak İran tarafından hedef alınıyor.