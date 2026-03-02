Ürdün hava sahasını kısmen kapattı

Ürdün, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kısmen kapatma kararı aldığını duyurdu.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberine göre, Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu yetkilisi Dayfullah el-Farcat, ülke hava sahasını tüm gelen, giden ve transit uçuşlara kısmen ve geçici olarak kapatma kararı aldıklarını belirtti.

Söz konusu kararın, mevcut bölgesel gelişmeler ve uluslararası standartlara dayalı bir risk değerlendirmesinin ardından alındığını vurgulayan Farcat, şunları kaydetti:

"Bu önlemi günlük olarak uygulayacağız; hava sahasını kapatma saatleri akşam 18.00'de başlayıp ertesi gün sabah 09.00'da sona erecek. Karar, Ürdün hava sahasında sivil havacılığın güvenliğini sağlamak amacıyla bu akşamdan itibaren ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacak."

Farcat, tüm yolculara uçuş programlarını teyit etmek ve herhangi bir değişiklikten haberdar olmak için ilgili hava yollarıyla doğrudan iletişime geçme çağrısında bulundu.